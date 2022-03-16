Датчик защиты от сухого хода Belamos PS-7

Датчик сухого хода предназначен для автоматического выключения поверхностных, скважинных насосов, автоматических станций водоснабжения при отсутствии воды в системах водозабора. Выключение насосов и станций обеспечивает их защиту от поломок в результате работы без воды (режим сухого хода). И служат для управления любыми электрическими насосами, работающими от однофазной сети 220 В, мощностью до 1,5 кВт.В системах автоматического водоснабжения реле сухого хода работает в паре с реле давления.