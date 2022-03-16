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Датчик защиты от сухого хода Belamos PS-7
5.0
2
631 ₽
Для насосов и насосных станций
    Датчик защиты от сухого хода Belamos PS-7
    Арт. X1691225482
    5.0
    2
    Датчик защиты от сухого хода Belamos PS-7

      Датчик защиты от сухого хода Belamos PS-7

      631 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691225482
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Все характеристики
      631 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Датчик сухого хода предназначен для автоматического выключения поверхностных, скважинных насосов, автоматических станций водоснабжения при отсутствии воды в системах водозабора. Выключение насосов и станций обеспечивает их защиту от поломок в результате работы без воды (режим сухого хода). И служат для управления любыми электрическими насосами, работающими от однофазной сети 220 В, мощностью до 1,5 кВт.В системах автоматического водоснабжения реле сухого хода работает в паре с реле давления.