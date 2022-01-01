Фильтры применяются для очистки питьевой воды от примесей солей, металлов и песка. Устройства используются как в быту, так и на предприятиях или в административных помещениях. Фильтры-кувшины наполняют вручную, в то время как проточные устанавливают непосредственно на водопроводную трубу.

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