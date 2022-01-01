Комплект модулей Аквафор К5-К2-К7М сменных для DWM 101 Морион

Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор К5-К2-К7М включает в себя 3 фильтра, которые легко сменяются при необходимости. Картриджи осуществляют сорбцию и устраняют из воды неприятные запахи. Модули эффективно удаляют механические примеси и различные органические вещества, а также справляются с частицами песка, хлора, металлов и ржавчины.

