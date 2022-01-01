Комплект модулей Аквафор К5-К2-К7М сменных для DWM 101 Морион
Арт. О00000015245
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.19
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Габариты, мм
|166х165х326
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Материал корпуса
|пластик
- Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор К5-К2-К7М включает в себя 3 фильтра, которые легко сменяются при необходимости. Картриджи осуществляют сорбцию и устраняют из воды неприятные запахи. Модули эффективно удаляют механические примеси и различные органические вещества, а также справляются с частицами песка, хлора, металлов и ржавчины.