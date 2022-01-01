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Комплект модулей Аквафор К5-К2-К7М сменных для DWM 101 Морион
2 590 ₽
2 920 ₽
Картриджи к проточным фильтрам
    Комплект модулей Аквафор К5-К2-К7М сменных для DWM 101 Морион
    Арт. О00000015245
    Комплект модулей Аквафор К5-К2-К7М сменных для DWM 101 Морион

      Комплект модулей Аквафор К5-К2-К7М сменных для DWM 101 Морион

      • -330 ₽
      2 590 ₽
      2 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015245

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.19
      Габариты, мм
      		166х165х326
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      • -330 ₽
      2 590 ₽
      2 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор К5-К2-К7М включает в себя 3 фильтра, которые легко сменяются при необходимости. Картриджи осуществляют сорбцию и устраняют из воды неприятные запахи. Модули эффективно удаляют механические примеси и различные органические вещества, а также справляются с частицами песка, хлора, металлов и ржавчины.