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Комплект сменных модулей для фильтра Аквафор K1-030207
4.8
6
2 790 ₽
Картриджи к проточным фильтрам
    Комплект сменных модулей для фильтра Аквафор K1-030207
    Арт. X1691080218
    4.8
    6
    Комплект сменных модулей для фильтра Аквафор K1-030207
    Комплект сменных модулей для фильтра Аквафор K1-030207
      Комплект сменных модулей для фильтра Аквафор K1-030207
      Комплект сменных модулей для фильтра Аквафор K1-030207

      Комплект сменных модулей для фильтра Аквафор K1-030207

      2 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080218
      4.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.4
      Габариты, мм
      		320х228х81
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      2 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сменный модуль Аквафор применяются в водопроводных системах, где вода содержит малое количество солей кальция и магния. Не имея солей жесткости, вода способствует скорому образованию ржавчины в трубопроводе, а также в деталях бытовой техники, поэтому она не рекомендуется для эксплуатации. В таких случаях необходима дополнительная очистка и обогащение минералами, что и предоставляют фильтры для мягкой воды. Этот комплект модулей будет полезен и для избавления от примесей в водопроводной воде, и для улучшения ее качества. Состоящий из трех фильтров, набор избавляет от хлора, бактерий, органических и неорганических включений, делая воду полностью безопасной для питья и использования в бытовых приборах. Ввиду эффективности и качества, модули для Аквафор купить можно как в многоквартирные, так и частные дома.

        Преимущества фильтрующих модулей Аквафор:

        • Очищают воду от хлорки;
        • Избавляют от вредных бактерий;
        • Выводят твердые загрязнения;
        • Подходят для мягкой и “цветущей” воды;
        • Устанавливаются совместно на фильтр;
        • Используются постоянно;
        • Практичны;
        • Долговечны;
        • Универсальны.

        Комплектация:

        • Модуль предварительной очистки (К1-03);
        • Модуль доочистки (К1-02);
        • Модуль окончательной очистки и кондиционирования воды (К1-07);
        • Инструкция;
        • Упаковка.