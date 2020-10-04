Комплект сменных модулей для фильтра Аквафор K1-030207

Сменный модуль Аквафор применяются в водопроводных системах, где вода содержит малое количество солей кальция и магния. Не имея солей жесткости, вода способствует скорому образованию ржавчины в трубопроводе, а также в деталях бытовой техники, поэтому она не рекомендуется для эксплуатации. В таких случаях необходима дополнительная очистка и обогащение минералами, что и предоставляют фильтры для мягкой воды. Этот комплект модулей будет полезен и для избавления от примесей в водопроводной воде, и для улучшения ее качества. Состоящий из трех фильтров, набор избавляет от хлора, бактерий, органических и неорганических включений, делая воду полностью безопасной для питья и использования в бытовых приборах. Ввиду эффективности и качества, модули для Аквафор купить можно как в многоквартирные, так и частные дома.

Преимущества фильтрующих модулей Аквафор:

Очищают воду от хлорки;

Избавляют от вредных бактерий;

Выводят твердые загрязнения;

Подходят для мягкой и “цветущей” воды;

Устанавливаются совместно на фильтр;

Используются постоянно;

Практичны;

Долговечны;

Универсальны.

Комплектация: