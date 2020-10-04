Комплект сменных модулей для фильтра Аквафор K1-030207
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.4
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Габариты, мм
|320х228х81
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Материал корпуса
|пластик
Сменный модуль Аквафор применяются в водопроводных системах, где вода содержит малое количество солей кальция и магния. Не имея солей жесткости, вода способствует скорому образованию ржавчины в трубопроводе, а также в деталях бытовой техники, поэтому она не рекомендуется для эксплуатации. В таких случаях необходима дополнительная очистка и обогащение минералами, что и предоставляют фильтры для мягкой воды. Этот комплект модулей будет полезен и для избавления от примесей в водопроводной воде, и для улучшения ее качества. Состоящий из трех фильтров, набор избавляет от хлора, бактерий, органических и неорганических включений, делая воду полностью безопасной для питья и использования в бытовых приборах. Ввиду эффективности и качества, модули для Аквафор купить можно как в многоквартирные, так и частные дома.
Преимущества фильтрующих модулей Аквафор:
- Очищают воду от хлорки;
- Избавляют от вредных бактерий;
- Выводят твердые загрязнения;
- Подходят для мягкой и “цветущей” воды;
- Устанавливаются совместно на фильтр;
- Используются постоянно;
- Практичны;
- Долговечны;
- Универсальны.
Комплектация:
- Модуль предварительной очистки (К1-03);
- Модуль доочистки (К1-02);
- Модуль окончательной очистки и кондиционирования воды (К1-07);
- Инструкция;
- Упаковка.