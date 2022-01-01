В этом разделе вы можете приобрести системы фильтрации воды. Представленные модели фильтров-кувшинов с вместительной воронкой (от 1 до 5 л) эффективно очищают водопроводную воду. Фильтры изготовлены из пластика, легкие и компактные, имеют удобное окно даты установки кассеты. Комплектуются сменными картриджами.

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