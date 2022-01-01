Фильтр-кувшин Аквафор ИДЕАЛ

Преимущества

Фильтр-кувшин с оптимальным соотношением объемов воронки и кувшина

Поставляемый в комплекте фильтрующий модуль B100-15 обеспечивая высокий уровень очистки воды

Не требует подключения к водопроводу

Все части водоочистителя изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства

Водоочиститель кувшин Аквафор ИДЕАЛ синий обеспечивает эффективное очищени е воды от вредных примесей. Кувшин выполнен из качественного пищевого пластика. Кувшин рассчитан на 2 литра воды, а воронка - на 1,4 литра. В комплект поставки входит фильтрующий модуль B100-15.