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Фильтр-кувшин Аквафор ИДЕАЛ
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Аквафор ИДЕАЛ
    Арт. X16910801145
    Фильтр-кувшин Аквафор ИДЕАЛ

      Фильтр-кувшин Аквафор ИДЕАЛ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801145

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водоочиститель кувшин Аквафор ИДЕАЛ синий обеспечивает эффективное очищени е воды от вредных примесей. Кувшин выполнен из качественного пищевого пластика. Кувшин рассчитан на 2 литра воды, а воронка - на 1,4 литра. В комплект поставки входит фильтрующий модуль B100-15.

        Преимущества

        • Фильтр-кувшин с оптимальным соотношением объемов воронки и кувшина
        • Поставляемый в комплекте фильтрующий модуль B100-15 обеспечивая высокий уровень очистки воды
        • Не требует подключения к водопроводу
        • Все части водоочистителя изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства