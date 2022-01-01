Фильтр-кувшин Аквафор ИДЕАЛ
Арт. X16910801145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Нет
- Водоочиститель кувшин Аквафор ИДЕАЛ синий обеспечивает эффективное очищени е воды от вредных примесей. Кувшин выполнен из качественного пищевого пластика. Кувшин рассчитан на 2 литра воды, а воронка - на 1,4 литра. В комплект поставки входит фильтрующий модуль B100-15.
Преимущества
- Фильтр-кувшин с оптимальным соотношением объемов воронки и кувшина
- Поставляемый в комплекте фильтрующий модуль B100-15 обеспечивая высокий уровень очистки воды
- Не требует подключения к водопроводу
- Все части водоочистителя изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства