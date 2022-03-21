Фильтр-кувшин Аквафор Гарри с дополнительным модулем

Преимущества

Фильтр-кувшин с современным стильным дизайном

Эффективно очищает воду от вредных примесей

Вместительные воронка и кувшин позволяют очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи

Как и любой фильтр-кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте

Все части водоочистителя кувшина Аквафор ГАРРИ зеленый изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства

Аквафор Гарри комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8)

Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины, делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус

Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде

Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве

Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки

Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен

В семье из 3-х человек картридж с ресурсом 300 литров можно использовать один картридж не дольше 2-х месяцев (одному человеку его хватит на три месяца)

Кувшин Аквафор "Гарри" с дополнительными сменными модулями А5 в наборе. Всего в наборе 7 модулей (1 в кувшине и 6 дополнительных). Запас от 6 месяцев при рекомендованном использовании и своевременной замене модуля А5. Для семей от трех человек и увлеченных кулинаров: домашние заготовки, супы и напитки станут вкуснее и ароматнее на чистой воде. Подойдет для дачников и предварительной фильтрации воды из неизвестных источников. Сменный модуль для сложной водопроводной воды, избавит от надоевшего налета железа и механических примесей.