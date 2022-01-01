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Фильтр-кувшин Аквафор Престиж
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Аквафор Престиж
    Арт. X16910801140
    Фильтр-кувшин Аквафор Престиж
    Фильтр-кувшин Аквафор Престиж
    Фильтр-кувшин Аквафор Престиж
    Фильтр-кувшин Аквафор Престиж
      Фильтр-кувшин Аквафор Престиж
      Фильтр-кувшин Аквафор Престиж
      Фильтр-кувшин Аквафор Престиж
      Фильтр-кувшин Аквафор Престиж

      Фильтр-кувшин Аквафор Престиж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801140

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водоочиститель кувшин Аквафор Престиж черный имеет крышку-слайдер и шкалу объема. Фильтрующий модуль устраняет неприятный привкус и запах воды, удаляет вредные примеси, препятствует размножению бактерий в чистой воде. Кувшин имеет механический счетчик ресурса, который показывает верный момент смены картриджа.

        Преимущества

        • Крышка-слайдер упрощает набор воды и защищает воронку фильтра от пыли
        • Картридж устраняет неприятный привкус и запах воды, удаляет вредные примеси, препятствует размножению бактерий в чистой воде
        • Очищает воду от хлора и его соединений, задерживает ржавчину, железо, тяжелые металлы и другие примеси, которые часто встречаются в водопроводной воде
        • Шкала объема
        • Фильтр также оснащен механическим счетчиком ресурса, который покажет верный момент смены картриджа
        • Как и любой фильтр-кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте
        • Все части водоочистителя кувшина Аквафор Престиж черный изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства
        • Кувшин комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8)
        • Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины. Делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус
        • Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде
        • Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве
        • Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки
        • Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен
        • Ресурс картриджа B100-5 300 литров: семье из 3-х человек этого хватит на 1-2 месяца
        • Модуль B100-5 используется в кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки картриджа диаметром 7 см