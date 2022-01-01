Фильтр-кувшин Аквафор Престиж

Преимущества

Крышка-слайдер упрощает набор воды и защищает воронку фильтра от пыли

Картридж устраняет неприятный привкус и запах воды, удаляет вредные примеси, препятствует размножению бактерий в чистой воде

Очищает воду от хлора и его соединений, задерживает ржавчину, железо, тяжелые металлы и другие примеси, которые часто встречаются в водопроводной воде

Шкала объема

Фильтр также оснащен механическим счетчиком ресурса, который покажет верный момент смены картриджа

Как и любой фильтр-кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте

Все части водоочистителя кувшина Аквафор Престиж черный изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства

Кувшин комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8)

Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины. Делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус

Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде

Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве

Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки

Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен

Ресурс картриджа B100-5 300 литров: семье из 3-х человек этого хватит на 1-2 месяца

Модуль B100-5 используется в кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки картриджа диаметром 7 см

Водоочиститель кувшин Аквафор Престиж черный имеет крышку-слайдер и шкалу объема. Фильтрующий модуль устраняет неприятный привкус и запах воды, удаляет вредные примеси, препятствует размножению бактерий в чистой воде. Кувшин имеет механический счетчик ресурса, который показывает верный момент смены картриджа.