Картридж для фильтра – очистное устройство, позволяющее избавить жидкость от нерастворимых частиц, примесей металлов, хлора. В зависимости от вида удаляемых загрязнений картриджи бывают смягчающими, очищающими от железа, для механической или угольно-сорбционной очистки, мембранной ультрафильтрации, картриджи с ионообменной смолой (покрытие серебра предотвращает размножение отфильтрованных бактерий и вирусов).

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