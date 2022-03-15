Умягчающий картридж Гейзер БС SL 10" 30608

Описание: Картридж БС 10SL умягчающий Гейзер 30608 используется в фильтрах Гейзер для очистки холодной жесткой и сверхжесткой воды. Картриджи специально разработаны для удаления избыточных солей жесткости за счет ионообменного механизма очистки. Составляющим материалом картриджа служит катионообменная смола, которая способна восстанавливаться в результате простой регенерации раствором поваренной соли.