Умягчающий картридж Гейзер БС SL 10" 30608
Арт. X16910802214
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.62
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Высота, мм
|250
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Удержание веществ
|соли
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Для загородного дома
|Да
Описание:Картридж БС 10SL умягчающий Гейзер 30608 используется в фильтрах Гейзер для очистки холодной жесткой и сверхжесткой воды. Картриджи специально разработаны для удаления избыточных солей жесткости за счет ионообменного механизма очистки. Составляющим материалом картриджа служит катионообменная смола, которая способна восстанавливаться в результате простой регенерации раствором поваренной соли.