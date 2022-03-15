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Умягчающий картридж Гейзер БС SL 10" 30608
5.0
1
740 ₽
940 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Умягчающий картридж Гейзер БС SL 10" 30608
    Арт. X16910802214
    5.0
    1
    Умягчающий картридж Гейзер БС SL 10" 30608

      Умягчающий картридж Гейзер БС SL 10" 30608

      • -200 ₽
      740 ₽
      940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802214
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Вес, кг
      		0.62
      Высота, мм
      		250
      Удержание веществ
      		соли
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      • -200 ₽
      740 ₽
      940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Картридж БС 10SL умягчающий Гейзер 30608 используется в фильтрах Гейзер для очистки холодной жесткой и сверхжесткой воды. Картриджи специально разработаны для удаления избыточных солей жесткости за счет ионообменного механизма очистки. Составляющим материалом картриджа служит катионообменная смола, которая способна восстанавливаться в результате простой регенерации раствором поваренной соли.