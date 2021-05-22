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Картридж для магистрального фильтра ГЕЙЗЕР Арагон-3 ВВ 10" 30054
5.0
4
3 939 ₽
5 570 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж для магистрального фильтра ГЕЙЗЕР Арагон-3 ВВ 10" 30054
    Арт. X16910802222
    5.0
    4
    Картридж для магистрального фильтра ГЕЙЗЕР Арагон-3 ВВ 10" 30054

      Картридж для магистрального фильтра ГЕЙЗЕР Арагон-3 ВВ 10" 30054

      • -1 631 ₽
      3 939 ₽
      5 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802222
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Вес, кг
      		1.98
      Высота, мм
      		260
      Удержание веществ
      		механические примеси, хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      • -1 631 ₽
      3 939 ₽
      5 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Арагон 3 10ВВ – комбинированный картридж с тремя стадиями очистки: механическая, ионообменная и сорбционная. Состоит из предфильтра, материала Арагон и карбон-блока. Холодная вода очищается до уровня питьевой, а горячая не нанесет ущерб домашней сантехнике.

        Преимущества:

        • Комплексная очистка холодной и горячей воды
        • Высокая производительность
        • Большая фильтрующая поверхность
        • Повышенный ресурс