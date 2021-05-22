Картридж для магистрального фильтра ГЕЙЗЕР Арагон-3 ВВ 10" 30054
Арт. X16910802222
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.98
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Высота, мм
|260
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Удержание веществ
|механические примеси, хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты
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Для загородного дома
|Да
Описание:Арагон 3 10ВВ – комбинированный картридж с тремя стадиями очистки: механическая, ионообменная и сорбционная. Состоит из предфильтра, материала Арагон и карбон-блока. Холодная вода очищается до уровня питьевой, а горячая не нанесет ущерб домашней сантехнике.
Преимущества:
- Комплексная очистка холодной и горячей воды
- Высокая производительность
- Большая фильтрующая поверхность
- Повышенный ресурс