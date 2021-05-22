Картридж для магистрального фильтра ГЕЙЗЕР Арагон-3 ВВ 10" 30054

Описание:

Преимущества:

Комплексная очистка холодной и горячей воды

Высокая производительность

Большая фильтрующая поверхность

Повышенный ресурс

Арагон 3 10ВВ – комбинированный картридж с тремя стадиями очистки: механическая, ионообменная и сорбционная. Состоит из предфильтра, материала Арагон и карбон-блока. Холодная вода очищается до уровня питьевой, а горячая не нанесет ущерб домашней сантехнике.