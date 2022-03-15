Картридж для фильтра Гейзер Арагон-3 20ВВ

Описание: Картридж Арагон-3 20ВВ Гейзер 30056 используется для комплексной очистки горячей и холодной воды в магистральных фильтрах Гейзер Тайфун, а также в любых других корпусах стандарта 20ВВ. Картридж полностью удаляет из воды примеси хлора, органические соединения, соли жесткости, железо, марганец, тяжелые металлы, бактерии. Функция антисброса позволяет не пропускать загрязненную воду, что наглядно проявляется уменьшением напора воды. Картридж состоит из материала Арагон-Ж, применяемого для жесткой воды, и высококачественного активированного прессованного угля.