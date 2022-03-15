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Картридж для фильтра Гейзер Арагон-3 20ВВ
4.2
5
6 559 ₽
9 190 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж для фильтра Гейзер Арагон-3 20ВВ
    Арт. X16910802235
    4.2
    5
    Картридж для фильтра Гейзер Арагон-3 20ВВ

      Картридж для фильтра Гейзер Арагон-3 20ВВ

      • -2 631 ₽
      6 559 ₽
      9 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802235
      4.2
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Вес, кг
      		3.72
      Высота, мм
      		508
      Удержание веществ
      		соли, хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты, марганец
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      • -2 631 ₽
      6 559 ₽
      9 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Картридж Арагон-3 20ВВ Гейзер 30056 используется для комплексной очистки горячей и холодной воды в магистральных фильтрах Гейзер Тайфун, а также в любых других корпусах стандарта 20ВВ. Картридж полностью удаляет из воды примеси хлора, органические соединения, соли жесткости, железо, марганец, тяжелые металлы, бактерии. Функция антисброса позволяет не пропускать загрязненную воду, что наглядно проявляется уменьшением напора воды. Картридж состоит из материала Арагон-Ж, применяемого для жесткой воды, и высококачественного активированного прессованного угля.