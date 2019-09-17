Обезжелезивающий картридж фильтра для воды Гейзер Fe, mix10SL 28070

Описание: Обезжелезивающий картридж фильтра для воды Гейзер Fe mix - 10SL 28070 служит для фильтрации железистой воды (при содержании растворенного железа до 2 мг/л). Обеспечивает эффективное удаление, растворенного, нерастворенного и коллоидного железа, а также марганца и тяжелых металлов. Представленный фильтрующий элемент изготовлен из катионообменного и анионообменного шнура.