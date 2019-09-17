Обезжелезивающий картридж фильтра для воды Гейзер Fe, mix10SL 28070
Арт. X16910802224
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.17
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Высота, мм
|250
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Удержание веществ
|тяжелые металлы, растворенное железо, марганец
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Для загородного дома
|Да
Описание:Обезжелезивающий картридж фильтра для воды Гейзер Fe mix - 10SL 28070 служит для фильтрации железистой воды (при содержании растворенного железа до 2 мг/л). Обеспечивает эффективное удаление, растворенного, нерастворенного и коллоидного железа, а также марганца и тяжелых металлов. Представленный фильтрующий элемент изготовлен из катионообменного и анионообменного шнура.