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Обезжелезивающий картридж фильтра для воды Гейзер Fe, mix10SL 28070
5.0
1
690 ₽
820 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Обезжелезивающий картридж фильтра для воды Гейзер Fe, mix10SL 28070
    Арт. X16910802224
    5.0
    1
    Обезжелезивающий картридж фильтра для воды Гейзер Fe, mix10SL 28070

      Обезжелезивающий картридж фильтра для воды Гейзер Fe, mix10SL 28070

      • -130 ₽
      690 ₽
      820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802224
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Вес, кг
      		0.17
      Высота, мм
      		250
      Удержание веществ
      		тяжелые металлы, растворенное железо, марганец
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      • -130 ₽
      690 ₽
      820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Обезжелезивающий картридж фильтра для воды Гейзер Fe mix - 10SL 28070 служит для фильтрации железистой воды (при содержании растворенного железа до 2 мг/л). Обеспечивает эффективное удаление, растворенного, нерастворенного и коллоидного железа, а также марганца и тяжелых металлов. Представленный фильтрующий элемент изготовлен из катионообменного и анионообменного шнура.