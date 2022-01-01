Фильтры для воды из нержавеющей стали
Найдено: 12 товаров
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- Нет в наличии
- Нет в наличиидля умягчения водыГабариты, мм: 166x42x46Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличиидля умягчения водыГабариты, мм: 36x120Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Нет в наличиидля умягчения водыГабариты, мм: 95x28Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Нет в наличиидля умягчения водыМатериал корпуса: нержавеющая сталь
- Нет в наличиидля умягчения водыГабариты, мм: 180x56x50Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Нет в наличиидля умягчения водыГабариты, мм: 117x32x20Материал корпуса: нержавеющая стальКоличество ступеней очистки: 5
Фильтры для воды из нержавеющей стали в интернет-магазине «Бигам» по цене от 8 990 рублей до 8 990 рублей. В наличии более 1 наименование. Купить Фильтры для воды из нержавеющей стали on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.