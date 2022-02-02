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Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150
4.0
3
6 650 ₽
6 990 ₽
Фильтры с отдельным краном
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150
Арт. X1691080115
4.0
3
Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150
Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150
Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150
Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150
Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150
Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150
Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150
Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150
Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150

Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150

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6 650 ₽
6 990 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1691080115
4.0
3

Характеристики

Производитель
Аквафор
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
3.23
Габариты, мм
210x190x208
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -340 ₽
6 650 ₽
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фирменный фильтр очистки АКВАФОР В150 представляет собой уникальную модель водоочистителя благодаря самому большому диаметру фильтра. Очистительное устройство заключено в корпус из нержавеющей стали, представляет собой 2 фильтра на основе кокосового угля, вставленных один в другой. Такая конструкция позволяет добиться наиболее эффективного очищения холодной питьевой воды. Устройство отфильтровывает как частички ржавчины и песка, так и органические вещества, попадание которых в организм человека нежелательно: тяжелые металлы, активный хлор и т.п. Установить фильтр можно самостоятельно, без вызова специалиста.

    Преимущества

    • Компактный корпус из нержавеющей стали
    • Глубокая очистка воды от примесей
    • Производимость – около 150 литров/час
    • Рекомендован к установке в медучреждениях и детсадах