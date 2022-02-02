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Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150
Арт. X1691080115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.23
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Габариты, мм
|210x190x208
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- Фирменный фильтр очистки АКВАФОР В150 представляет собой уникальную модель водоочистителя благодаря самому большому диаметру фильтра. Очистительное устройство заключено в корпус из нержавеющей стали, представляет собой 2 фильтра на основе кокосового угля, вставленных один в другой. Такая конструкция позволяет добиться наиболее эффективного очищения холодной питьевой воды. Устройство отфильтровывает как частички ржавчины и песка, так и органические вещества, попадание которых в организм человека нежелательно: тяжелые металлы, активный хлор и т.п. Установить фильтр можно самостоятельно, без вызова специалиста.
Преимущества
- Компактный корпус из нержавеющей стали
- Глубокая очистка воды от примесей
- Производимость – около 150 литров/час
- Рекомендован к установке в медучреждениях и детсадах