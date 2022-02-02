Фильтр под мойку Аквафор Фаворит В150

Преимущества

Компактный корпус из нержавеющей стали

Глубокая очистка воды от примесей

Производимость – около 150 литров/час

Рекомендован к установке в медучреждениях и детсадах

Фирменный фильтр очистки АКВАФОР В150 представляет собой уникальную модель водоочистителя благодаря самому большому диаметру фильтра. Очистительное устройство заключено в корпус из нержавеющей стали, представляет собой 2 фильтра на основе кокосового угля, вставленных один в другой. Такая конструкция позволяет добиться наиболее эффективного очищения холодной питьевой воды. Устройство отфильтровывает как частички ржавчины и песка, так и органические вещества, попадание которых в организм человека нежелательно: тяжелые металлы, активный хлор и т.п. Установить фильтр можно самостоятельно, без вызова специалиста.