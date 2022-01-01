Активатор АМП-25РЦ

Магнитный активатор воды предназначен для защиты от накипи котлов, бойлеров, системы центрального водоснабжения подъезда многоквартирного дома. Под воздействием высокоградиентного магнитного поля, которое создаёт магнитный активатор воды, водный раствор изменяет свои физические свойства, благодаря чему, при последующем нагревании такого раствора, изменяется форма выделения накипи на более рыхлую. Вместо твёрдых отложений образуются взвешеные в воде микрокртисталлы, которые легко выносятся потоком воды из системы.