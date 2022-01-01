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Активатор АМП-25РЦ
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Для прочей техники
    Активатор АМП-25РЦ
    Арт. X1691080315
    Активатор АМП-25РЦ

      Активатор АМП-25РЦ

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      Нет в наличии
      Арт. X1691080315
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Магнитный активатор воды предназначен для защиты от накипи котлов, бойлеров, системы центрального водоснабжения подъезда многоквартирного дома. Под воздействием высокоградиентного магнитного поля, которое создаёт магнитный активатор воды, водный раствор изменяет свои физические свойства, благодаря чему, при последующем нагревании такого раствора, изменяется форма выделения накипи на более рыхлую. Вместо твёрдых отложений образуются взвешеные в воде микрокртисталлы, которые легко выносятся потоком воды из системы.