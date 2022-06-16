Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2
Арт. Ю00000022924
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2
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Габариты, мм
|360х140
- Корпус фильтра Тайфун Гейзер 50651 образует совместно с фильтрующим картриджем Арагон 3 магистральный бытовой фильтр Гейзер Тайфун для очистки горячей и холодной воды. Корпус фильтра и его крышка выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Снизу находится сливное отверстие для отфильтрованного остатка.
Преимущества
- Используется с картриджами стандарта Slim Line 10"
- Присоединительный размер 1/2"
- Хомутовое крепление крышки