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Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2
5.0
2
6 209 ₽
8 870 ₽
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2
    Арт. Ю00000022924
    5.0
    2
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2
      Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2
      Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2
      Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2
      Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2
      Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2

      Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2

      • -2 661 ₽
      6 209 ₽
      8 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000022924
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2
      Габариты, мм
      		360х140
      Все характеристики
      • -2 661 ₽
      6 209 ₽
      8 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Корпус фильтра Тайфун Гейзер 50651 образует совместно с фильтрующим картриджем Арагон 3 магистральный бытовой фильтр Гейзер Тайфун для очистки горячей и холодной воды. Корпус фильтра и его крышка выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Снизу находится сливное отверстие для отфильтрованного остатка.

        Преимущества

        • Используется с картриджами стандарта Slim Line 10"
        • Присоединительный размер 1/2"
        • Хомутовое крепление крышки