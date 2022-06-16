Колба фильтра Гейзер Тайфун 50651,SL 10, 1/2

Преимущества

Используется с картриджами стандарта Slim Line 10"

Присоединительный размер 1/2"

Хомутовое крепление крышки

Корпус фильтра Тайфун Гейзер 50651 образует совместно с фильтрующим картриджем Арагон 3 магистральный бытовой фильтр Гейзер Тайфун для очистки горячей и холодной воды. Корпус фильтра и его крышка выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Снизу находится сливное отверстие для отфильтрованного остатка.