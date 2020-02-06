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Колба фильтра Гейзер 32024
4.1
14
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Гейзер 32024
    Арт. X16910801243
    4.1
    14
    Колба фильтра Гейзер 32024
    Колба фильтра Гейзер 32024
      Колба фильтра Гейзер 32024
      Колба фильтра Гейзер 32024

      Колба фильтра Гейзер 32024

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801243
      4.1
      14

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Подключение к водопроводу
      		требуется
      Вес, кг
      		3
      Габариты, мм
      		350х185х185
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гейзер Джамбо 10 32024 — это водоочистное устройство магистрального типа. Данная модель фильтра рассчитана на очистку холодной воды с температурой не выше 40 °С. Устройство встраивается в водоочистную систему дома или квартиры. Фильтр очистки Гейзер Джамбо 10 32024 эффективно удаляет механические примеси типа глины, окалины, песка. В комплекте к водоочистному устройству предлагается сменный картридж PP10-BB. Он легко справляется с механическими загрязнениями, имеющими размер более 10 мкм.

        Преимущества

        • Высокая стойкость к коррозии — корпус фильтра выполнен из качественного пластика
        • Производительность водоочистного устройства достигает 30-ти литров в минуту
        • Рассчитан на рабочее давление в системе 7 Атм
        • Небольшие габариты, стандартные присоединительные размеры
        • Простая установка в систему водоснабжения
        • Большой ресурс сменных картриджей (до 30 куб. м)
        • Высокое качество очистки
        • Пятилетняя гарантия производителя