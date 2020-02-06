Колба фильтра Гейзер 32024

Преимущества

Высокая стойкость к коррозии — корпус фильтра выполнен из качественного пластика

Производительность водоочистного устройства достигает 30-ти литров в минуту

Рассчитан на рабочее давление в системе 7 Атм

Небольшие габариты, стандартные присоединительные размеры

Простая установка в систему водоснабжения

Большой ресурс сменных картриджей (до 30 куб. м)

Высокое качество очистки

Пятилетняя гарантия производителя

Гейзер Джамбо 10 32024 — это водоочистное устройство магистрального типа. Данная модель фильтра рассчитана на очистку холодной воды с температурой не выше 40 °С. Устройство встраивается в водоочистную систему дома или квартиры. Фильтр очистки Гейзер Джамбо 10 32024 эффективно удаляет механические примеси типа глины, окалины, песка. В комплекте к водоочистному устройству предлагается сменный картридж PP10-BB. Он легко справляется с механическими загрязнениями, имеющими размер более 10 мкм.