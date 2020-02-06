Колба фильтра Гейзер 32024
Арт. X16910801243
Характеристики
|
Производитель
|
Подключение к водопроводу
|требуется
|
Вес, кг
|3
|
Габариты, мм
|350х185х185
|
Материал корпуса
|пластик
- Гейзер Джамбо 10 32024 — это водоочистное устройство магистрального типа. Данная модель фильтра рассчитана на очистку холодной воды с температурой не выше 40 °С. Устройство встраивается в водоочистную систему дома или квартиры. Фильтр очистки Гейзер Джамбо 10 32024 эффективно удаляет механические примеси типа глины, окалины, песка. В комплекте к водоочистному устройству предлагается сменный картридж PP10-BB. Он легко справляется с механическими загрязнениями, имеющими размер более 10 мкм.
Преимущества
- Высокая стойкость к коррозии — корпус фильтра выполнен из качественного пластика
- Производительность водоочистного устройства достигает 30-ти литров в минуту
- Рассчитан на рабочее давление в системе 7 Атм
- Небольшие габариты, стандартные присоединительные размеры
- Простая установка в систему водоснабжения
- Большой ресурс сменных картриджей (до 30 куб. м)
- Высокое качество очистки
- Пятилетняя гарантия производителя