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Колба фильтра Гейзер 50539, BB 10
5.0
2
3 890 ₽
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Гейзер 50539, BB 10
    Арт. Ю00000026673
    5.0
    2
    Колба фильтра Гейзер 50539, BB 10
    Колба фильтра Гейзер 50539, BB 10
    Колба фильтра Гейзер 50539, BB 10
      Колба фильтра Гейзер 50539, BB 10
      Колба фильтра Гейзер 50539, BB 10
      Колба фильтра Гейзер 50539, BB 10

      Колба фильтра Гейзер 50539, BB 10

      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000026673
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.8
      Габариты, мм
      		350х185
      Все характеристики
      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Корпус магистрального фильтра BB 10"x1" Гейзер 50539 представляет собой разборную колбу с крышкой, в которую помещается сменный фильтрэлемент - картридж. Крышка выполнена из АБС-пластика, имеет в комплекте латунные ниппели, материалом корпуса служит полипропилен синего цвета. Корпус Гейзер 10BB изготовлен из синего полипропилена; крышка корпуса – черный полипропилен в комплекте с латунными ниппелями. 

        Преимущества

        • Высокая фильтрация
        • Корпус рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения