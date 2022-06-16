Колба фильтра Гейзер 50539, BB 10

Преимущества

Высокая фильтрация

Корпус рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения

Корпус магистрального фильтра BB 10"x1" Гейзер 50539 представляет собой разборную колбу с крышкой, в которую помещается сменный фильтрэлемент - картридж. Крышка выполнена из АБС-пластика, имеет в комплекте латунные ниппели, материалом корпуса служит полипропилен синего цвета. Корпус Гейзер 10BB изготовлен из синего полипропилена; крышка корпуса – черный полипропилен в комплекте с латунными ниппелями.