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Корпус фильтра Гейзер FH017 1" 10SL 90052
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Для водяных фильтров
    Корпус фильтра Гейзер FH017 1" 10SL 90052
    Арт. X16910801356
    Корпус фильтра Гейзер FH017 1" 10SL 90052

      Корпус фильтра Гейзер FH017 1" 10SL 90052

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801356

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Разборная колба магистрального фильтра Гейзер FH017 SL10 является основным элементов, в котором располагается картридж очистки воды. Колба изготовлена из пластика/нержавеющей стали и способна обеспечивать фильтрацию холодной/горячей воды. Колба фильтр Гейзер FH017 SL10 имеет повышенную прочность для противодействия гидроударам, которые могут кратковременно повышать давление в трубопроводе до 30 атмосфер. Стандарт колбы Slim Line позволяет устанавливать соответствующие картриджи, а также обеспечивать достаточную для 3-5 человек водоподачу. Корпус очень прост в использовании и может быть разобран для замены картриджа самостоятельно без специальных сантехнических инструментов и применением всего одного ключа. Подключение к трубопроводу также не вызовет проблем, так как корпус укомплектован всем необходимым для подключения, а сам процесс понятен даже без инструкции.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы