Корпус фильтра Гейзер FH017 1" 10SL 90052

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Разборная колба магистрального фильтра Гейзер FH017 SL10 является основным элементов, в котором располагается картридж очистки воды. Колба изготовлена из пластика/нержавеющей стали и способна обеспечивать фильтрацию холодной/горячей воды. Колба фильтр Гейзер FH017 SL10 имеет повышенную прочность для противодействия гидроударам, которые могут кратковременно повышать давление в трубопроводе до 30 атмосфер. Стандарт колбы Slim Line позволяет устанавливать соответствующие картриджи, а также обеспечивать достаточную для 3-5 человек водоподачу. Корпус очень прост в использовании и может быть разобран для замены картриджа самостоятельно без специальных сантехнических инструментов и применением всего одного ключа. Подключение к трубопроводу также не вызовет проблем, так как корпус укомплектован всем необходимым для подключения, а сам процесс понятен даже без инструкции.