Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 38002 12х52 2,5-0 NS (ДРС в комплекте) (натуральный)

Преимущества

Цельный внутренний бак

Сформирован из пластика

Гладкая внутренняя поверхность

Резьбовые соединения выполнены методом точного литья под давлением

Прочная внешняя волокнистая намотка

Непрерывное стекловолокно с высокопрочной эпоксидной смолой

Совершенно не подвержена коррозии

Устойчива к механическим воздействиям и истиранию

Корпус фильтра состоит из внутреннего корпуса, укрепленного с внешней стороны матрицей из стекловолокна и эпоксидной смолы. Корпуса обеспечивают высокую устойчивость к разрушающему воздействию химических реагентов и при этом отвечают стандартам FDA по требованиям к питьевой воде.