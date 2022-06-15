Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 38002 12х52 2,5-0 NS (ДРС в комплекте) (натуральный)
Арт. Ю00000021127
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип комплектующего
|корпус
|
Размер, дюйм
|1/2
- Корпус фильтра состоит из внутреннего корпуса, укрепленного с внешней стороны матрицей из стекловолокна и эпоксидной смолы. Корпуса обеспечивают высокую устойчивость к разрушающему воздействию химических реагентов и при этом отвечают стандартам FDA по требованиям к питьевой воде.
Преимущества
- Цельный внутренний бак
- Сформирован из пластика
- Гладкая внутренняя поверхность
- Резьбовые соединения выполнены методом точного литья под давлением
- Прочная внешняя волокнистая намотка
- Непрерывное стекловолокно с высокопрочной эпоксидной смолой
- Совершенно не подвержена коррозии
- Устойчива к механическим воздействиям и истиранию