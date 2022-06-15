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Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 38002 12х52 2,5-0 NS (ДРС в комплекте) (натуральный)
5.0
1
8 320 ₽
10 980 ₽
Для водяных фильтров
    Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 38002 12х52 2,5-0 NS (ДРС в комплекте) (натуральный)
    Арт. Ю00000021127
    5.0
    1
    Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 38002 12х52 2,5-0 NS (ДРС в комплекте) (натуральный)

      Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 38002 12х52 2,5-0 NS (ДРС в комплекте) (натуральный)

      • -2 660 ₽
      8 320 ₽
      10 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. Ю00000021127
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		корпус
      Размер, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      • -2 660 ₽
      8 320 ₽
      10 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Корпус фильтра состоит из внутреннего корпуса, укрепленного с внешней стороны матрицей из стекловолокна и эпоксидной смолы. Корпуса обеспечивают высокую устойчивость к разрушающему воздействию химических реагентов и при этом отвечают стандартам FDA по требованиям к питьевой воде.

        Преимущества

        • Цельный внутренний бак
        • Сформирован из пластика
        • Гладкая внутренняя поверхность
        • Резьбовые соединения выполнены методом точного литья под давлением
        • Прочная внешняя волокнистая намотка
        • Непрерывное стекловолокно с высокопрочной эпоксидной смолой
        • Совершенно не подвержена коррозии
        • Устойчива к механическим воздействиям и истиранию