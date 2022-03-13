Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10
Арт. X16910801241
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|6
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Габариты, мм
|370х185х185
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Материал корпуса
|нержавеющая сталь
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Цвет
|хром
- Фильтр воды Гейзер Тайфун 10BB — это устройство для водоподготовки магистрального типа. Он встраивается непосредственно в систему водоснабжения квартиры или дома. Фильтр водный Гейзер Тайфун 10 10BB производит одноступенчатую фильтрацию и эффективно очищает проходящую воду от различных механических примесей (песка, глины), металлов, железа, продуктов нефтепереработки, хлорных соединений. Фильтрация производится посредством картриджа модели Арагон 3. За счет использования механического, ионообменного и сорбционного способа удаления вредных веществ очищенная вода абсолютно безопасна и пригодна для питья.
Преимущества
- Использование нержавеющей стали марки 304L для производства корпуса
- Простая установка в систему
- Высокая стойкость к образованию ржавчины
- Невосприимчивость к перепадам температур
- Возможность очистки холодной и горячей воды
- Высокие показатели производительности — 25 литров в минуту
- Рассчитан на рабочее давление 8 Атм
- Допускается установка в водопроводные системы с температурой воды 95 °С
- Высокое качество очистки на протяжении всего рабочего ресурса