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Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10
4.6
12
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10
    Арт. X16910801241
    4.6
    12
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10
      Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10
      Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10
      Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10
      Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10

      Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801241
      4.6
      12

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Вес, кг
      		6
      Габариты, мм
      		370х185х185
      Материал корпуса
      		нержавеющая сталь
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр воды Гейзер Тайфун 10BB — это устройство для водоподготовки магистрального типа. Он встраивается непосредственно в систему водоснабжения квартиры или дома. Фильтр водный Гейзер Тайфун 10 10BB производит одноступенчатую фильтрацию и эффективно очищает проходящую воду от различных механических примесей (песка, глины), металлов, железа, продуктов нефтепереработки, хлорных соединений. Фильтрация производится посредством картриджа модели Арагон 3. За счет использования механического, ионообменного и сорбционного способа удаления вредных веществ очищенная вода абсолютно безопасна и пригодна для питья.

        Преимущества

        • Использование нержавеющей стали марки 304L для производства корпуса
        • Простая установка в систему
        • Высокая стойкость к образованию ржавчины
        • Невосприимчивость к перепадам температур
        • Возможность очистки холодной и горячей воды
        • Высокие показатели производительности — 25 литров в минуту
        • Рассчитан на рабочее давление 8 Атм
        • Допускается установка в водопроводные системы с температурой воды 95 °С
        • Высокое качество очистки на протяжении всего рабочего ресурса