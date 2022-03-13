Колба фильтра Гейзер Тайфун 32066, BB 10

Преимущества

Использование нержавеющей стали марки 304L для производства корпуса

Простая установка в систему

Высокая стойкость к образованию ржавчины

Невосприимчивость к перепадам температур

Возможность очистки холодной и горячей воды

Высокие показатели производительности — 25 литров в минуту

Рассчитан на рабочее давление 8 Атм

Допускается установка в водопроводные системы с температурой воды 95 °С

Высокое качество очистки на протяжении всего рабочего ресурса

Фильтр воды Гейзер Тайфун 10BB — это устройство для водоподготовки магистрального типа. Он встраивается непосредственно в систему водоснабжения квартиры или дома. Фильтр водный Гейзер Тайфун 10 10BB производит одноступенчатую фильтрацию и эффективно очищает проходящую воду от различных механических примесей (песка, глины), металлов, железа, продуктов нефтепереработки, хлорных соединений. Фильтрация производится посредством картриджа модели Арагон 3. За счет использования механического, ионообменного и сорбционного способа удаления вредных веществ очищенная вода абсолютно безопасна и пригодна для питья.