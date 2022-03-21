Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544

Преимущества

Корпус рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения.

В производстве корпусов используется материалы пищевого класса.

Используется с картриджами стандарта Slim Line 10".

Присоединительный размер 1/2".

Производство: Россия.

Корпус Гейзер 10SL - магистральный фильтр, предназначенный для очистки холодной воды от механических примесей (ржавчины, песка и других нерастворимых частиц), изготовлен из белого полипропилена с латунными вставками и пластмассовой скобой.