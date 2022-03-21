Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
Арт. X16910801419
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Размер, дюйм
|1/2
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Вес, кг
|0.77
- Корпус Гейзер 10SL - магистральный фильтр, предназначенный для очистки холодной воды от механических примесей (ржавчины, песка и других нерастворимых частиц), изготовлен из белого полипропилена с латунными вставками и пластмассовой скобой.
Преимущества
- Корпус рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения.
- В производстве корпусов используется материалы пищевого класса.
- Используется с картриджами стандарта Slim Line 10".
- Присоединительный размер 1/2".
- Производство: Россия.