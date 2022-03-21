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Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
4.5
2
1 070 ₽
Для водяных фильтров
    Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
    Арт. X16910801419
    4.5
    2
    Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
    Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
    Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
    Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
    Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
    Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
    Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
      Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
      Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
      Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
      Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
      Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
      Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544
      Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544

      Корпус фильтра ГЕЙЗЕР 10SL 1/2" непрозрачный (с латунными вставками) 50544

      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801419
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Родина бренда
      		Россия
      Размер, дюйм
      		1/2
      Вес, кг
      		0.77
      Все характеристики
      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Корпус Гейзер 10SL - магистральный фильтр, предназначенный для очистки холодной воды от механических примесей (ржавчины, песка и других нерастворимых частиц), изготовлен из белого полипропилена с латунными вставками и пластмассовой скобой.

        Преимущества

        • Корпус рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения.
        • В производстве корпусов используется материалы пищевого класса.
        • Используется с картриджами стандарта Slim Line 10".
        • Присоединительный размер 1/2".
        • Производство: Россия.