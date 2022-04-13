Магнитный активатор АМП-15РЦ

Преимущества

Может устанавливаться на магистралях, подающих воду в водопроводные сети горячей и холодной воды в квартиры, индивидуальные отопительные системы коттеджей и домов, электрические и газовые водонагреватели (парогенераторы, колонки), стиральные и посудомоечные машины и др.

Состоит из корпуса, выполненного из нержавеющей стали

Внутри корпуса установлена магнитная система, собранная из высокоэнергетических магнитов

Магнитный активатор воды АМП-15РЦ предназначен для защиты от накипи отопительных котлов, бойлеров, ГВС. Под воздействием высокоградиентного магнитного поля, которое создаёт магнитный активатор воды, водный раствор изменяет свои физические свойства, благодаря чему, при последующем нагревании такого раствора, изменяется форма выделения накипи на более рыхлую. Вместо твёрдых отложений образуются взвешеные в воде микрокристаллы, которые легко выносятся потоком воды из системы.