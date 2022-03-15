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Сменный модуль Аквафор В100-15
5.0
3
265 ₽
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Сменный модуль Аквафор В100-15
    Арт. X1691080249
    5.0
    3
    Сменный модуль Аквафор В100-15

      Сменный модуль Аквафор В100-15

      265 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080249
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.1
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      265 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Модуль сменный фильтрующий АКВАФОР В100-15 используется в фильтрах-кувшинах Аквафор с гнездом посадки диаметра 5 см. Модуль В100-15 АКВАФОР эффективно очищает воду от вредных примесей: хлора, металлов, фенолов, ржавчины, органических частиц. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить модуль сменный АКВАФОР В100-15 с доставкой в любой город.

        Преимущества картриджа АКВАФОР В100-15

        • Очищает воду от хлора, тяжелых металлов
        • Удаляет органические примеси
        • Выводит ржавчину
        • Ресурса хватает на 170 литров