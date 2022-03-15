Сменный модуль Аквафор В100-15

Модуль сменный фильтрующий АКВАФОР В100-15 используется в фильтрах-кувшинах Аквафор с гнездом посадки диаметра 5 см. Модуль В100-15 АКВАФОР эффективно очищает воду от вредных примесей: хлора, металлов, фенолов, ржавчины, органических частиц. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить модуль сменный АКВАФОР В100-15 с доставкой в любой город.

Преимущества картриджа АКВАФОР В100-15