Сменный модуль Аквафор В100-15
Арт. X1691080249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.1
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Материал корпуса
|пластик
- Модуль сменный фильтрующий АКВАФОР В100-15 используется в фильтрах-кувшинах Аквафор с гнездом посадки диаметра 5 см. Модуль В100-15 АКВАФОР эффективно очищает воду от вредных примесей: хлора, металлов, фенолов, ржавчины, органических частиц. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить модуль сменный АКВАФОР В100-15 с доставкой в любой город.
Преимущества картриджа АКВАФОР В100-15
- Очищает воду от хлора, тяжелых металлов
- Удаляет органические примеси
- Выводит ржавчину
- Ресурса хватает на 170 литров