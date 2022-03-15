Умягчающий сменный модуль Аквафор В100-6

Преимущества

Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, известковый налет

Используется в кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки для картриджа диаметром 7 см. Модуль В6 (В100-6) очищает водопроводную воду от вредных примесей и уменьшает образование накипи в чайнике, мультиварке и кофе-машине.