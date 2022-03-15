Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Умягчающий сменный модуль Аквафор В100-6
4.5
21
375 ₽
470 ₽
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Умягчающий сменный модуль Аквафор В100-6
    Арт. X16910802101
    4.5
    21
    Умягчающий сменный модуль Аквафор В100-6

      Умягчающий сменный модуль Аквафор В100-6

      • -95 ₽
      375 ₽
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802101
      4.5
      21

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.19
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      • -95 ₽
      375 ₽
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Используется в кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки для картриджа диаметром 7 см. Модуль В6 (В100-6) очищает водопроводную воду от вредных примесей и уменьшает образование накипи в чайнике, мультиварке и кофе-машине.

        Преимущества

        • Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, известковый налет