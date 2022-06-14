Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-05 0184

Описание:

Неразборный корпус сменного модуля для механической предочистки воды. Используется в системах АКВАФОР с отдельным краном. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения, тяжелые металлы, ржавчину, фенолы, остатки лекарственных средств.