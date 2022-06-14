Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-05 0184
Арт. X16910802269
Характеристики
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Производитель
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Удержание веществ
|ржавчина, хлор, органические соединения, тяжелые металлы
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
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Подходит для горячей воды
|Нет
Описание:Неразборный корпус сменного модуля для механической предочистки воды. Используется в системах АКВАФОР с отдельным краном. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения, тяжелые металлы, ржавчину, фенолы, остатки лекарственных средств.