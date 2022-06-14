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Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-05 0184
5.0
3
890 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-05 0184
    Арт. X16910802269
    5.0
    3
    Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-05 0184

      Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-05 0184

      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802269
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Удержание веществ
      		ржавчина, хлор, органические соединения, тяжелые металлы
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Неразборный корпус сменного модуля для механической предочистки воды. Используется в системах АКВАФОР с отдельным краном. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения, тяжелые металлы, ржавчину, фенолы, остатки лекарственных средств.