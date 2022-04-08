Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08
Арт. X16910802299
Характеристики
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Производитель
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Подключение к водопроводу
|требуется
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Вес, кг
|0.42
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Габариты, мм
|255х75х75
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Материал корпуса
|пластик
- Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08 подходит для фильтров Аквафор Трио и других с 10-дюймовым стандартом корпуса.
Преимущества
- Тщательно устраняет все вредные примеси, особенно повышенное содержание железа
- Применяется для глубокой очистки воды при использовании стационарных систем с отдельным краном