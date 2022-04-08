Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08
5.0
2
680 ₽
1 040 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08
    Арт. X16910802299
    5.0
    2
    Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08
    Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08
    Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08
    Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08
      Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08
      Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08
      Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08
      Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08

      Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08

      • -360 ₽
      680 ₽
      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802299
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Подключение к водопроводу
      		требуется
      Вес, кг
      		0.42
      Габариты, мм
      		255х75х75
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      • -360 ₽
      680 ₽
      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08 подходит для фильтров Аквафор Трио и других с 10-дюймовым стандартом корпуса.

        Преимущества

        • Тщательно устраняет все вредные примеси, особенно повышенное содержание железа
        • Применяется для глубокой очистки воды при использовании стационарных систем с отдельным краном