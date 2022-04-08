Преимущества

Тщательно устраняет все вредные примеси, особенно повышенное содержание железа

Применяется для глубокой очистки воды при использовании стационарных систем с отдельным краном

Модуль сменный фильтрующий Аквафор В510-08 подходит для фильтров Аквафор Трио и других с 10-дюймовым стандартом корпуса.