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Сменный модуль для фильтра Аквафор В510-03
5.0
3
627 ₽
990 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Сменный модуль для фильтра Аквафор В510-03
    Арт. X1691080239
    5.0
    3
    Сменный модуль для фильтра Аквафор В510-03
    Сменный модуль для фильтра Аквафор В510-03
      Сменный модуль для фильтра Аквафор В510-03
      Сменный модуль для фильтра Аквафор В510-03

      Сменный модуль для фильтра Аквафор В510-03

      • -363 ₽
      627 ₽
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080239
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Удержание веществ
      		хлор, органические соединения, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      • -363 ₽
      627 ₽
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Модуль сменный Аквафор В510-03 подходит для фильтров Аквафор Трио и других с 10-дюймовым стандартом корпуса.

        Преимущества:

        • Тщательно устраняет все вредные примеси.
        • Обеспечивает глубокую и быструю очистку воды, которая в дальнейшем может употребляться человеком в необработанном виде или для приготовления пищи. 