Сменный модуль для фильтра Аквафор В510-03
Арт. X1691080239
Характеристики
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Производитель
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Удержание веществ
|хлор, органические соединения, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
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Подходит для горячей воды
|Нет
Описание:Модуль сменный Аквафор В510-03 подходит для фильтров Аквафор Трио и других с 10-дюймовым стандартом корпуса.
Преимущества:
- Тщательно устраняет все вредные примеси.
- Обеспечивает глубокую и быструю очистку воды, которая в дальнейшем может употребляться человеком в необработанном виде или для приготовления пищи.