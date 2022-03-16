Сменный модуль для фильтра Аквафор В510-03

Описание:

Преимущества:

Тщательно устраняет все вредные примеси.

Обеспечивает глубокую и быструю очистку воды, которая в дальнейшем может употребляться человеком в необработанном виде или для приготовления пищи.

Модуль сменный Аквафор В510-03 подходит для фильтров Аквафор Трио и других с 10-дюймовым стандартом корпуса.