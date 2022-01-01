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Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор РР5-В510-04-02
Найти аналог
Картриджи для магистральных фильтров
    Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор РР5-В510-04-02
    Арт. X1691080241
    Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор РР5-В510-04-02
    Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор РР5-В510-04-02
      Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор РР5-В510-04-02
      Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор РР5-В510-04-02

      Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор РР5-В510-04-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080241

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.23
      Габариты, мм
      		222х85х262
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор РР5-В510-04-02 предназначен для удаления из воды различных вредных веществ и способствует снижению ее жесткости. Сменные модули изготовлены на основе природных и синтетических материалов. Фильтрующие элементы в модулях обеспечивают глубокую очистку водопроводной воды.