Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор РР5-В510-04-02 предназначен для удаления из воды различных вредных веществ и способствует снижению ее жесткости. Сменные модули изготовлены на основе природных и синтетических материалов. Фильтрующие элементы в модулях обеспечивают глубокую очистку водопроводной воды.