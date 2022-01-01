Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор РР5-В510-04-02
Арт. X1691080241
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.23
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Габариты, мм
|222х85х262
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Материал корпуса
|пластик
- Комплект модулей сменных фильтрующих Аквафор РР5-В510-04-02 предназначен для удаления из воды различных вредных веществ и способствует снижению ее жесткости. Сменные модули изготовлены на основе природных и синтетических материалов. Фильтрующие элементы в модулях обеспечивают глубокую очистку водопроводной воды.