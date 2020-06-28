Картридж для фильтра Барьер 4 Стандарт
Арт. X1691080243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.14
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Габариты, мм
|65x65x145
- Кассета «Стандарт» для фильтра-кувшина с рабочим ресурсом до 350 литров разработана специально для очистки воды от органических и неорганических примесей, в том числе имеющих вид мельчайших частиц. Дополнительно кассета удаляет ионы тяжелых металлов. Сорбционная емкость кассеты ограничена, поэтому рекомендуется менять ее не реже, чем раз в 2 месяца.
Преимущества
- Сменная кассета подходит к любым фильтрам-кувшинам марки «Барьер»
- Ресурс — 350 литров
- Технология NanoPlus увеличивает эффективность и ресурс компонентов кассеты