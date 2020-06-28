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Картридж для фильтра Барьер 4 Стандарт
4.2
6
350 ₽
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Картридж для фильтра Барьер 4 Стандарт
    Арт. X1691080243
    4.2
    6
    Картридж для фильтра Барьер 4 Стандарт

      Картридж для фильтра Барьер 4 Стандарт

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080243
      4.2
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.14
      Габариты, мм
      		65x65x145
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кассета «Стандарт» для фильтра-кувшина с рабочим ресурсом до 350 литров разработана специально для очистки воды от органических и неорганических примесей, в том числе имеющих вид мельчайших частиц. Дополнительно кассета удаляет ионы тяжелых металлов. Сорбционная емкость кассеты ограничена, поэтому рекомендуется менять ее не реже, чем раз в 2 месяца.

        Преимущества

        • Сменная кассета подходит к любым фильтрам-кувшинам марки «Барьер»
        • Ресурс — 350 литров
        • Технология NanoPlus увеличивает эффективность и ресурс компонентов кассеты