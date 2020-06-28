Картридж для фильтра Барьер 4 Стандарт

Преимущества

Сменная кассета подходит к любым фильтрам-кувшинам марки «Барьер»

Ресурс — 350 литров

Технология NanoPlus увеличивает эффективность и ресурс компонентов кассеты

Кассета «Стандарт» для фильтра-кувшина с рабочим ресурсом до 350 литров разработана специально для очистки воды от органических и неорганических примесей, в том числе имеющих вид мельчайших частиц. Дополнительно кассета удаляет ионы тяжелых металлов. Сорбционная емкость кассеты ограничена, поэтому рекомендуется менять ее не реже, чем раз в 2 месяца.