Комплект картриджей Барьер Б-6 (3 шт.)

Преимущества

Эффективная очистка от органических и неорганических примесей

Технология NanoPlus увеличивает сорбционную емкость активных компонентов кассеты

Кокосовый активированный уголь, обработанный серебром, предотвращает рост бактерий

Кокосовый уголь удаляет хлор и хлорорганику

Смесь ионообменных смол снижает общую жесткость

Сменная кассета Барьер подходит ко всем фильтрам-кувшинам "Барьер" и предназначена для доочистки питьевой водопроводной воды повышенной жесткости от неорганических и органических загрязнений. Кассета эффективно очищает воду от активного хлора, хлороформа, фенола, ПАВ, железа, ионов тяжелых металлов.