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Комплект картриджей Барьер Б-6 (3 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Комплект картриджей Барьер Б-6 (3 шт.)
    Арт. X16910802103
    5.0
    2
    Комплект картриджей Барьер Б-6 (3 шт.)
    Комплект картриджей Барьер Б-6 (3 шт.)
      Комплект картриджей Барьер Б-6 (3 шт.)
      Комплект картриджей Барьер Б-6 (3 шт.)

      Комплект картриджей Барьер Б-6 (3 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.38
      Габариты, мм
      		64x146x64
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сменная кассета Барьер подходит ко всем фильтрам-кувшинам "Барьер" и предназначена для доочистки питьевой водопроводной воды повышенной жесткости от неорганических и органических загрязнений. Кассета эффективно очищает воду от активного хлора, хлороформа, фенола, ПАВ, железа, ионов тяжелых металлов.

        Преимущества

        • Эффективная очистка от органических и неорганических примесей
        • Технология NanoPlus увеличивает сорбционную емкость активных компонентов кассеты
        • Кокосовый активированный уголь, обработанный серебром, предотвращает рост бактерий
        • Кокосовый уголь удаляет хлор и хлорорганику
        • Смесь ионообменных смол снижает общую жесткость