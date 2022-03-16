Комплект картриджей Барьер Б-6 (3 шт.)
Арт. X16910802103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.38
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Габариты, мм
|64x146x64
- Сменная кассета Барьер подходит ко всем фильтрам-кувшинам "Барьер" и предназначена для доочистки питьевой водопроводной воды повышенной жесткости от неорганических и органических загрязнений. Кассета эффективно очищает воду от активного хлора, хлороформа, фенола, ПАВ, железа, ионов тяжелых металлов.
Преимущества
- Эффективная очистка от органических и неорганических примесей
- Технология NanoPlus увеличивает сорбционную емкость активных компонентов кассеты
- Кокосовый активированный уголь, обработанный серебром, предотвращает рост бактерий
- Кокосовый уголь удаляет хлор и хлорорганику
- Смесь ионообменных смол снижает общую жесткость