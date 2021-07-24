Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость

Преимущества

Герметичная резьба - герметичное резьбовое крепление кассеты к воронке кувшина исключает попадание неочищенной воды из воронки в отфильтрованную воду

Технология NanoPlus - увеличивает эффективность и ресурс компонентов кассеты

Смесь ионообменных смол - снижает общую жесткость, удаляет ионы тяжелых металлов и железа

Кокосовый активированный уголь, обработанный серебром - предотвращает рост бактерий

Кокосовый активированный уголь - удаляет хлор и хлорорганику

Кассеты «Жесткость» призваны убрать излишнюю жесткость воды, что способствует минимизации образования накипи. Элементы также удаляют хлор и ионы тяжелых металлов. В упаковку входит 1 кассета для фильтра.