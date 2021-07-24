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Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
4.5
28
390 ₽
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
    Арт. X1691080245
    4.5
    28
    Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
    Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
    Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
    Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
      Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
      Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
      Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
      Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость

      Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080245
      4.5
      28

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.14
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кассеты «Жесткость» призваны убрать излишнюю жесткость воды, что способствует минимизации образования накипи. Элементы также удаляют хлор и ионы тяжелых металлов. В упаковку входит 1 кассета для фильтра.

        Преимущества

        • Герметичная резьба - герметичное резьбовое крепление кассеты к воронке кувшина исключает попадание неочищенной воды из воронки в отфильтрованную воду
        • Технология NanoPlus - увеличивает эффективность и ресурс компонентов кассеты
        • Смесь ионообменных смол - снижает общую жесткость, удаляет ионы тяжелых металлов и железа
        • Кокосовый активированный уголь, обработанный серебром  - предотвращает рост бактерий
        • Кокосовый активированный уголь - удаляет хлор и хлорорганику