Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
Арт. X1691080245
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|0.14
|
Цвет
|белый
- Кассеты «Жесткость» призваны убрать излишнюю жесткость воды, что способствует минимизации образования накипи. Элементы также удаляют хлор и ионы тяжелых металлов. В упаковку входит 1 кассета для фильтра.
Преимущества
- Герметичная резьба - герметичное резьбовое крепление кассеты к воронке кувшина исключает попадание неочищенной воды из воронки в отфильтрованную воду
- Технология NanoPlus - увеличивает эффективность и ресурс компонентов кассеты
- Смесь ионообменных смол - снижает общую жесткость, удаляет ионы тяжелых металлов и железа
- Кокосовый активированный уголь, обработанный серебром - предотвращает рост бактерий
- Кокосовый активированный уголь - удаляет хлор и хлорорганику