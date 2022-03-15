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Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
5.0
3
390 ₽
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
    Арт. X16910802104
    5.0
    3
    Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
    Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
    Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
    Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
      Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
      Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
      Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
      Кассета для фильтра Барьер 7 Железо

      Кассета для фильтра Барьер 7 Железо

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802104
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.13
      Габариты, мм
      		60x150x70
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кассеты Барьер «Железо» для фильтров-кувшинов призваны удалить вредные примеси и запах хлора. Ионообменные смола и волокно, входящие в состав изделий, освобождают воду от тяжелых металлов и железа, в том числе растворенного. Герметичная резьба - герметичное резьбовое крепление кассеты к воронке кувшина исключает попадание неочищенной воды из воронки в отфильтрованную воду.

        Преимущества

        • Кокосовый активированный уголь - удаляет хлор и хлорорганику
        • Кокосовый активированный уголь, обработанный серебром - предотвращает рост бактерий
        • Ионообменное волокно - удаляет тяжелые металлы и растворенное железо
        • Ионообменная смола - удаляет ионы тяжелых металлов и железа
        • Технология NanoPlus - увеличивает эффективность и ресурс компонентов кассеты