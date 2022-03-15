Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
Арт. X16910802104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.13
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Габариты, мм
|60x150x70
- Кассеты Барьер «Железо» для фильтров-кувшинов призваны удалить вредные примеси и запах хлора. Ионообменные смола и волокно, входящие в состав изделий, освобождают воду от тяжелых металлов и железа, в том числе растворенного. Герметичная резьба - герметичное резьбовое крепление кассеты к воронке кувшина исключает попадание неочищенной воды из воронки в отфильтрованную воду.
Преимущества
- Кокосовый активированный уголь - удаляет хлор и хлорорганику
- Кокосовый активированный уголь, обработанный серебром - предотвращает рост бактерий
- Ионообменное волокно - удаляет тяжелые металлы и растворенное железо
- Ионообменная смола - удаляет ионы тяжелых металлов и железа
- Технология NanoPlus - увеличивает эффективность и ресурс компонентов кассеты