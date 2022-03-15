Кассета для фильтра Барьер 7 Железо

Преимущества

Кокосовый активированный уголь - удаляет хлор и хлорорганику

Кокосовый активированный уголь, обработанный серебром - предотвращает рост бактерий

Ионообменное волокно - удаляет тяжелые металлы и растворенное железо

Ионообменная смола - удаляет ионы тяжелых металлов и железа

Технология NanoPlus - увеличивает эффективность и ресурс компонентов кассеты

Кассеты Барьер «Железо» для фильтров-кувшинов призваны удалить вредные примеси и запах хлора. Ионообменные смола и волокно, входящие в состав изделий, освобождают воду от тяжелых металлов и железа, в том числе растворенного. Герметичная резьба - герметичное резьбовое крепление кассеты к воронке кувшина исключает попадание неочищенной воды из воронки в отфильтрованную воду.