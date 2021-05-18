Комплект картриджей к стационарному фильтру №7 Гейзер 50035
Арт. X16910802207
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|1.26
|
Габариты, мм
|221х110х270
Картриджи Гейзер для жесткой воды это целый комплекс средств, устанавливаемых на фильтр для воды с целью ее очищения. Набор включает в себя три картриджа, каждый из которых выполняет свою функцию по очистке: РР зачищает от механических примесей, Арагон-2 Био - содержит обеззараживающие и антибактериальные вещества, а картридж гейзер 10sl выводит хлор, снижает жесткость воды и дезинфицирует ее, делая воду пригодной для питья. Купить картриджи Гейзер - значит обезопасить себя и близких от некачественной, загрязненной, и даже болезнетворной воды.
Преимущества картриджей для фильтра Гейзер:
- Полный комплект элементов для фильтра;
- Долго служат;
- Способны к регенерации;
- Эффективно очищают.
Комплектация:
- Картридж РР;
- Картридж Арагон-2 Био;
- Картридж MMB-10SL;
- Переходная муфта;
- Инструкция;
- Упаковка.