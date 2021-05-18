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Комплект картриджей к стационарному фильтру №7 Гейзер 50035
4.0
6
2 759 ₽
4 380 ₽
Картриджи к проточным фильтрам
    Комплект картриджей к стационарному фильтру №7 Гейзер 50035
    Арт. X16910802207
    4.0
    6
    Комплект картриджей к стационарному фильтру №7 Гейзер 50035
    Комплект картриджей к стационарному фильтру №7 Гейзер 50035
    Комплект картриджей к стационарному фильтру №7 Гейзер 50035
      Комплект картриджей к стационарному фильтру №7 Гейзер 50035
      Комплект картриджей к стационарному фильтру №7 Гейзер 50035
      Комплект картриджей к стационарному фильтру №7 Гейзер 50035

      Комплект картриджей к стационарному фильтру №7 Гейзер 50035

      • -1 621 ₽
      2 759 ₽
      4 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802207
      4.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.26
      Габариты, мм
      		221х110х270
      Все характеристики
      • -1 621 ₽
      2 759 ₽
      4 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Картриджи Гейзер для жесткой воды это целый комплекс средств, устанавливаемых на фильтр для воды с целью ее очищения. Набор включает в себя три картриджа, каждый из которых выполняет свою функцию по очистке: РР зачищает от механических примесей, Арагон-2 Био - содержит обеззараживающие и антибактериальные вещества, а картридж гейзер 10sl выводит хлор, снижает жесткость воды и дезинфицирует ее, делая воду пригодной для питья. Купить картриджи Гейзер - значит обезопасить себя и близких от некачественной, загрязненной, и даже болезнетворной воды.

        Преимущества картриджей для фильтра Гейзер:

        • Полный комплект элементов для фильтра;
        • Долго служат;
        • Способны к регенерации;
        • Эффективно очищают.

        Комплектация:

        • Картридж РР;
        • Картридж Арагон-2 Био;
        • Картридж MMB-10SL;
        • Переходная муфта;
        • Инструкция;
        • Упаковка.