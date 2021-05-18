Комплект картриджей к стационарному фильтру №7 Гейзер 50035

Картриджи Гейзер для жесткой воды это целый комплекс средств, устанавливаемых на фильтр для воды с целью ее очищения. Набор включает в себя три картриджа, каждый из которых выполняет свою функцию по очистке: РР зачищает от механических примесей, Арагон-2 Био - содержит обеззараживающие и антибактериальные вещества, а картридж гейзер 10sl выводит хлор, снижает жесткость воды и дезинфицирует ее, делая воду пригодной для питья. Купить картриджи Гейзер - значит обезопасить себя и близких от некачественной, загрязненной, и даже болезнетворной воды.

Преимущества картриджей для фильтра Гейзер:

Полный комплект элементов для фильтра;

Долго служат;

Способны к регенерации;

Эффективно очищают.

Комплектация: