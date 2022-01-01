Фильтр-кувшин Аквафор Ультра, зеленый

Этот кувшин идеально подойдет для малогабаритной кухни, т.к. помещается на дверцу холодильника. Питьевая вода дольше остается свежей. Все части фильтра изготовлены из высококачественного пищевого пластика. Крышка-клапан (флип-флоп) упрощает набор воды. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, ржавчину, остатки лекарственных средств.