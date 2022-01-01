Водоочиститель-кувшин Аквафор Премиум (сирень) с доп. модулем

Преимущества

Значительный объем воронки и кувшина позволяет очистить больше воды за один раз

Кувшин комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8)

Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины

Делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус

Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде

Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве

Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки

Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен

Модуль В100-5 устраняет неприятный привкус и запах воды, препятствует размножению бактерий в чистой воде, очищает воду от хлора и его соединений, задерживает ржавчину, железо, тяжелые металлы и другие примеси, которые часто встречаются в водопроводной воде

Сменный картридж водоочистителя кувшина Аквафор Премиум сирень служит до 2-х месяцев в семье из 3-х человек

Модуль В100-5 используется в кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки картриджа диаметром 7 см

Водоочиститель кувшин Аквафор Премиум сирень имеет значительный объем воронки, что позволяет очистить больше воды за один раз. Модуль В100-5 (входит в комплект) устраняет неприятный привкус и запах воды, препятствует размножению бактерий в чистой воде, очищает воду от хлора и его соединений, задерживает ржавчину, железо, тяжелые металлы и другие примеси, которые часто встречаются в водопроводной воде.