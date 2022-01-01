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Водоочиститель-кувшин Аквафор Премиум (сирень) с доп. модулем
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Фильтры-кувшины
    Водоочиститель-кувшин Аквафор Премиум (сирень) с доп. модулем
    Арт. X1691080402
    Водоочиститель-кувшин Аквафор Премиум (сирень) с доп. модулем
    Водоочиститель-кувшин Аквафор Премиум (сирень) с доп. модулем
    Водоочиститель-кувшин Аквафор Премиум (сирень) с доп. модулем
    Водоочиститель-кувшин Аквафор Премиум (сирень) с доп. модулем
      Водоочиститель-кувшин Аквафор Премиум (сирень) с доп. модулем
      Водоочиститель-кувшин Аквафор Премиум (сирень) с доп. модулем
      Водоочиститель-кувшин Аквафор Премиум (сирень) с доп. модулем
      Водоочиститель-кувшин Аквафор Премиум (сирень) с доп. модулем

      Водоочиститель-кувшин Аквафор Премиум (сирень) с доп. модулем

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080402

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Очищает до питьевой воды
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водоочиститель кувшин Аквафор Премиум сирень имеет значительный объем воронки, что позволяет очистить больше воды за один раз. Модуль В100-5 (входит в комплект) устраняет неприятный привкус и запах воды, препятствует размножению бактерий в чистой воде, очищает воду от хлора и его соединений, задерживает ржавчину, железо, тяжелые металлы и другие примеси, которые часто встречаются в водопроводной воде.

        Преимущества

        • Значительный объем воронки и кувшина позволяет очистить больше воды за один раз
        • Кувшин комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8)
        • Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины 
        • Делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус
        • Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде
        • Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве
        • Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки
        • Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен
        • Модуль В100-5 устраняет неприятный привкус и запах воды, препятствует размножению бактерий в чистой воде, очищает воду от хлора и его соединений, задерживает ржавчину, железо, тяжелые металлы и другие примеси, которые часто встречаются в водопроводной воде
        • Сменный картридж водоочистителя кувшина Аквафор Премиум сирень служит до 2-х месяцев в семье из 3-х человек
        • Модуль В100-5 используется в кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки картриджа диаметром 7 см