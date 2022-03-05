Промывной фильтр Аквафор 498
Арт. X1691080109
Характеристики
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Производитель
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Материал корпуса
|пластик
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Удержание веществ
|хлор, пестициды, тяжелые металлы, бензол
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
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- Представляемый фильтр очистки Модерн АКВАФОР – это устройство, являющееся фильтром-насадкой на кран, изготовленное российской компанией «Аквафор». Можно сказать, модель является одной из лучших среди аналоговых устройств для фильтрации воды, она обладает рядом ценных характеристик и стоит сравнительно недорого. Срок службы очистительного модуля на основе кокосового угля, который устанавливается в фильтр Модерн АКВАФОР и может быть заменен, приблизительно 1 год. Производитель также дает гарантию, равную сроку службы одного сменного картриджа. Рабочая температура устройства – от 5 до 40 градусов по Цельсию.
Преимущества:
- глубокая очистка воды;
- легкая замена картриджей;
- прочный корпус из АБС-пластика;
- компактный размер.
Комплектация:
- корпус фильтра из прочного пластика;
- набор сменных картриджей;
- специальная соединительная трубка;
- комплект деталей для подключения.