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Промывной фильтр Аквафор 498
5.0
2
1 079 ₽
1 190 ₽
Настольные фильтры
    Промывной фильтр Аквафор 498
    Арт. X1691080109
    5.0
    2
    Промывной фильтр Аквафор 498

      Промывной фильтр Аквафор 498

      • -111 ₽
      1 079 ₽
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080109
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Материал корпуса
      		пластик
      Удержание веществ
      		хлор, пестициды, тяжелые металлы, бензол
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      • -111 ₽
      1 079 ₽
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Представляемый фильтр очистки Модерн АКВАФОР – это устройство, являющееся фильтром-насадкой на кран, изготовленное российской компанией «Аквафор». Можно сказать, модель является одной из лучших среди аналоговых устройств для фильтрации воды, она обладает рядом ценных характеристик и стоит сравнительно недорого. Срок службы очистительного модуля на основе кокосового угля, который устанавливается в фильтр Модерн АКВАФОР и может быть заменен, приблизительно 1 год. Производитель также дает гарантию, равную сроку службы одного сменного картриджа. Рабочая температура устройства – от 5 до 40 градусов по Цельсию.

        Преимущества:

        • глубокая очистка воды;
        • легкая замена картриджей;
        • прочный корпус из АБС-пластика;
        • компактный размер.

        Комплектация:

        • корпус фильтра из прочного пластика;
        • набор сменных картриджей;
        • специальная соединительная трубка;
        • комплект деталей для подключения.