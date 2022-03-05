Промывной фильтр Аквафор 498

Преимущества:

глубокая очистка воды;

легкая замена картриджей;

прочный корпус из АБС-пластика;

компактный размер.

Комплектация:

корпус фильтра из прочного пластика;

набор сменных картриджей;

специальная соединительная трубка;

комплект деталей для подключения.

Представляемый фильтр очистки Модерн АКВАФОР – это устройство, являющееся фильтром-насадкой на кран, изготовленное российской компанией «Аквафор». Можно сказать, модель является одной из лучших среди аналоговых устройств для фильтрации воды, она обладает рядом ценных характеристик и стоит сравнительно недорого. Срок службы очистительного модуля на основе кокосового угля, который устанавливается в фильтр Модерн АКВАФОР и может быть заменен, приблизительно 1 год. Производитель также дает гарантию, равную сроку службы одного сменного картриджа. Рабочая температура устройства – от 5 до 40 градусов по Цельсию.