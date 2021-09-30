Фильтр-кувшин Барьер В015Р00
Арт. X16910801155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Нет
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- Кувшин-фильтр Барьер Гранд NEO антрацит прост и удобен в использовании. Благодаря такому фильтру дома всегда есть чистая питьевая вода. Объем кувшина составляет 4 литра. Кувшин изготовлен из высококачественного пластика BASF, допущенного для контакта с питьевой водой. Температура очищаемой воды не должна превышать 40 градусов. Поставляется со сменной кассетой Барьер Стандарт. На крышке кувшина-фильтра Барьер Гранд NEO антрацит расположен календарный индикатор ресурса для своевременной замены фильтра.
Преимущества
- Обновленный дизайн от ведущей европейской дизайн-студии
- Идеальный выбор для большой семьи или офиса
- Обеспечивает очистку от железа, ржавчины, песка, других твердых частиц, побочных продуктов хлорирования, свинца, бактерий, солей жесткости, хлора
- Уникальная конструкция воронки, препятствующая попаданию неочищенной воды и пыли в отфильтрованную воду
- Кувшин изготовлен из высококачественного пластика BASF, допущенного для контакта с питьевой водой
- Температура очищаемой воды не выше 40 градусов
- Срок службы изделия не более 5 лет
- Соответствует стандарту NSF 42 и 53
- В стандартной комплектации поставляется со сменной кассетой Барьер Стандарт