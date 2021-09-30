Фильтр-кувшин Барьер В015Р00

Кувшин-фильтр Барьер Гранд NEO антрацит прост и удобен в использовании. Благодаря такому фильтру дома всегда есть чистая питьевая вода. Объем кувшина составляет 4 литра. Кувшин изготовлен из высококачественного пластика BASF, допущенного для контакта с питьевой водой. Температура очищаемой воды не должна превышать 40 градусов. Поставляется со сменной кассетой Барьер Стандарт. На крышке кувшина-фильтра Барьер Гранд NEO антрацит расположен календарный индикатор ресурса для своевременной замены фильтра.

Преимущества