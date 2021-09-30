Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр-кувшин Барьер В015Р00
5.0
1
775 ₽
1 100 ₽
Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Барьер В015Р00
    Арт. X16910801155
    5.0
    1
    Фильтр-кувшин Барьер В015Р00
    Фильтр-кувшин Барьер В015Р00
    Фильтр-кувшин Барьер В015Р00
    Фильтр-кувшин Барьер В015Р00
      Фильтр-кувшин Барьер В015Р00
      Фильтр-кувшин Барьер В015Р00
      Фильтр-кувшин Барьер В015Р00
      Фильтр-кувшин Барьер В015Р00

      Фильтр-кувшин Барьер В015Р00

      • -325 ₽
      775 ₽
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801155
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      • -325 ₽
      775 ₽
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
      390 ₽
      4.5
      Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
      Картридж для фильтра Барьер 4 Стандарт
      350 ₽
      4.2
      Картридж для фильтра Барьер 4 Стандарт
      Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
      390 ₽
      5.0
      Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
      Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м)
      8 300 ₽
      5.0
      Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м)
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/250 50 мкн (для BB10)
      300 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 112/250 50 мкн (для BB10)
      Картридж Аквабрайт С-10 ББ BB10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
      920 ₽
      Картридж Аквабрайт С-10 ББ BB10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
      Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
      7 790 ₽
      5.0
      Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
      Резиновый армированный шланг ТЭП, 25м
      2 390 ₽
      4.0
      Резиновый армированный шланг ТЭП, 25м
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Суперклей Ultima ULSGG12120 гель, 3 гр., мультикарта
      35 ₽
      Суперклей Ultima ULSGG12120 гель, 3 гр., мультикарта
      Элемент фильтрующий Ecofilter "ЭФН" 112/250 1мкн (для ВВ10) 0623
      520 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий Ecofilter "ЭФН" 112/250 1мкн (для ВВ10) 0623
      Моментальный клей Секунда Aviora 403-107, 3 г
      70 ₽
      Моментальный клей Секунда Aviora 403-107, 3 г
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувшин-фильтр Барьер Гранд NEO антрацит прост и удобен в использовании. Благодаря такому фильтру дома всегда есть чистая питьевая вода. Объем кувшина составляет 4 литра. Кувшин изготовлен из высококачественного пластика BASF, допущенного для контакта с питьевой водой. Температура очищаемой воды не должна превышать 40 градусов. Поставляется со сменной кассетой Барьер Стандарт. На крышке кувшина-фильтра Барьер Гранд NEO антрацит расположен календарный индикатор ресурса для своевременной замены фильтра.

        Преимущества

        • Обновленный дизайн от ведущей европейской дизайн-студии
        • Идеальный выбор для большой семьи или офиса
        • Обеспечивает очистку от железа, ржавчины, песка, других твердых частиц, побочных продуктов хлорирования, свинца, бактерий, солей жесткости, хлора
        • Уникальная конструкция воронки, препятствующая попаданию неочищенной воды и пыли в отфильтрованную воду
        • Кувшин изготовлен из высококачественного пластика BASF, допущенного для контакта с питьевой водой
        • Температура очищаемой воды не выше 40 градусов
        • Срок службы изделия не более 5 лет
        • Соответствует стандарту NSF 42 и 53
        • В стандартной комплектации поставляется со сменной кассетой Барьер Стандарт