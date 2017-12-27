Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр под мойку Барьер Hard Н122Р00
5.0
2
4 390 ₽
Фильтры с отдельным краном
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Барьер Hard Н122Р00
Арт. X16910801112
5.0
2
Фильтр под мойку Барьер Hard Н122Р00
Фильтр под мойку Барьер Hard Н122Р00
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Барьер Hard Н122Р00
Фильтр под мойку Барьер Hard Н122Р00

Фильтр под мойку Барьер Hard Н122Р00

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16910801112
5.0
2

Характеристики

Производитель
Барьер
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
5
Габариты, мм
347x122x308
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Гибкая подводка Altstream Super 023020206 (1/2", гайка/штуцер, 600 мм)
170 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 023020206 (1/2", гайка/штуцер, 600 мм)
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
160 ₽
4.5
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
Колба фильтра Kristal Filter 3302107, SL D 10, T 1
1 930 ₽
5.0
Колба фильтра Kristal Filter 3302107, SL D 10, T 1
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 5 мкм) 0609
70 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 5 мкм) 0609
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 1 мкм) 0633
120 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 1 мкм) 0633
Кран Altstream 650 поливочный с латунным штуцером 1/2" 014090101
350 ₽
5.0
Кран Altstream 650 поливочный с латунным штуцером 1/2" 014090101
Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
228 ₽
5.0
Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
220 ₽
5.0
Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
109 ₽
5.0
Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
Переходная муфта Fusitek FT04201 (ВР, 1/2" - 20 мм)
93 ₽
5.0
Переходная муфта Fusitek FT04201 (ВР, 1/2" - 20 мм)
Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-12, SL 10
570 ₽
5.0
Колба фильтра Аквабрайт АБФ-10-12, SL 10
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Водоочиститель Барьер ПРОФИ Hard Н122Р00 - это фильтр для установки под мойку. Приспособление подойдет для очистки жесткой воды от механических частиц и содержащихся в ней вредных примесей. Фильтр легко устанавливается и снимается для замены картриджей. В комплекте идет кран для чистой воды.

    Преимущества

    • Комплексная очистка жесткой воды от всех основных содержащихся в ней вредных примесей
    • Быстрое подключение к водопроводу Quick Fitting
    • Благодаря удобному подвесному кронштейну фильтр легко устанавливать и снимать для замены картриджей
    • Технология ByPass позволяет максимально увеличить ресурс фильтроэлемента водоочистителя Барьер ПРОФИ Hard Н122Р00 и избежать побочного эффекта гиперумягчения воды
    • Рабочее давление в системе водоснабжения - 0,5-7 атм
    • Стандарт - Slim Line 10"
    • Максимальная температура очищаемой воды - 40 градусов
    • Размеры упаковки - 380x130x330 мм