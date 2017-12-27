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Фильтр под мойку Барьер Hard Н122Р00
Арт. X16910801112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Габариты, мм
|347x122x308
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- Водоочиститель Барьер ПРОФИ Hard Н122Р00 - это фильтр для установки под мойку. Приспособление подойдет для очистки жесткой воды от механических частиц и содержащихся в ней вредных примесей. Фильтр легко устанавливается и снимается для замены картриджей. В комплекте идет кран для чистой воды.
Преимущества
- Комплексная очистка жесткой воды от всех основных содержащихся в ней вредных примесей
- Быстрое подключение к водопроводу Quick Fitting
- Благодаря удобному подвесному кронштейну фильтр легко устанавливать и снимать для замены картриджей
- Технология ByPass позволяет максимально увеличить ресурс фильтроэлемента водоочистителя Барьер ПРОФИ Hard Н122Р00 и избежать побочного эффекта гиперумягчения воды
- Рабочее давление в системе водоснабжения - 0,5-7 атм
- Стандарт - Slim Line 10"
- Максимальная температура очищаемой воды - 40 градусов
- Размеры упаковки - 380x130x330 мм