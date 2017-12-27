Фильтр под мойку Барьер Hard Н122Р00

Преимущества

Комплексная очистка жесткой воды от всех основных содержащихся в ней вредных примесей

Быстрое подключение к водопроводу Quick Fitting

Благодаря удобному подвесному кронштейну фильтр легко устанавливать и снимать для замены картриджей

Технология ByPass позволяет максимально увеличить ресурс фильтроэлемента водоочистителя Барьер ПРОФИ Hard Н122Р00 и избежать побочного эффекта гиперумягчения воды

Рабочее давление в системе водоснабжения - 0,5-7 атм

Стандарт - Slim Line 10"

Максимальная температура очищаемой воды - 40 градусов

Размеры упаковки - 380x130x330 мм

Водоочиститель Барьер ПРОФИ Hard Н122Р00 - это фильтр для установки под мойку. Приспособление подойдет для очистки жесткой воды от механических частиц и содержащихся в ней вредных примесей. Фильтр легко устанавливается и снимается для замены картриджей. В комплекте идет кран для чистой воды.