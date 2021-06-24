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Фильтр под мойку Барьер Ferrum
4.4
24
Найти аналог
Фильтры с отдельным краном
    Фильтр под мойку Барьер Ferrum
    Арт. X16910801110
    4.4
    24
    Фильтр под мойку Барьер Ferrum
    Фильтр под мойку Барьер Ferrum
    Фильтр под мойку Барьер Ferrum
    Фильтр под мойку Барьер Ferrum
    Фильтр под мойку Барьер Ferrum
      Фильтр под мойку Барьер Ferrum
      Фильтр под мойку Барьер Ferrum
      Фильтр под мойку Барьер Ferrum
      Фильтр под мойку Барьер Ferrum
      Фильтр под мойку Барьер Ferrum

      Фильтр под мойку Барьер Ferrum

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801110
      4.4
      24

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водоочиститель Барьер EXPERT Ferrum предназначен для очистки водопроводной воды от механических примесей, активного хлора, ионов тяжелых и токсичных металлов. Подходит для воды с высокой концентрацией растворенного железа. Смена фильтра происходит в одно движение. Уникальная система Smartlock исключает протечку. Водоочиститель устраняет неприятный запах и привкус воды.

        Преимущества

        • Три ступени очистки воды: механика, ионообмен, посткарбон
        • Очистка от крупных механических частиц, активного хлора, ионов тяжелых и токсичных металлов
        • Устраняет неприятные запахи и привкусы воды
        • Фильтроэлементы работают без замены до одного года
        • Замена фильтроэлементов одним движением руки
        • Отдельный кран для чистой воды в комплекте