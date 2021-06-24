Фильтр под мойку Барьер Ferrum

Преимущества

Три ступени очистки воды: механика, ионообмен, посткарбон

Очистка от крупных механических частиц, активного хлора, ионов тяжелых и токсичных металлов

Устраняет неприятные запахи и привкусы воды

Фильтроэлементы работают без замены до одного года

Замена фильтроэлементов одним движением руки

Отдельный кран для чистой воды в комплекте

Водоочиститель Барьер EXPERT Ferrum предназначен для очистки водопроводной воды от механических примесей, активного хлора, ионов тяжелых и токсичных металлов. Подходит для воды с высокой концентрацией растворенного железа. Смена фильтра происходит в одно движение. Уникальная система Smartlock исключает протечку. Водоочиститель устраняет неприятный запах и привкус воды.