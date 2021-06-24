Фильтр под мойку Барьер Ferrum
Арт. X16910801110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Материал корпуса
|пластик
- Водоочиститель Барьер EXPERT Ferrum предназначен для очистки водопроводной воды от механических примесей, активного хлора, ионов тяжелых и токсичных металлов. Подходит для воды с высокой концентрацией растворенного железа. Смена фильтра происходит в одно движение. Уникальная система Smartlock исключает протечку. Водоочиститель устраняет неприятный запах и привкус воды.
Преимущества
- Три ступени очистки воды: механика, ионообмен, посткарбон
- Очистка от крупных механических частиц, активного хлора, ионов тяжелых и токсичных металлов
- Устраняет неприятные запахи и привкусы воды
- Фильтроэлементы работают без замены до одного года
- Замена фильтроэлементов одним движением руки
- Отдельный кран для чистой воды в комплекте