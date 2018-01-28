Фильтр под мойку Барьер Complex

Преимущества

Три ступени очистки

Надежная защита от крупных механических частиц, активного хлора, ионов тяжелых и токсических металлов

Эффективно снижает жесткость и очищает от железа

Устраняет неприятные запахи и привкус воды

Фильтроэлементы с большим ресурсом работают без замены до одного года

Кран для чистой воды в комплекте

Температура очищаемой воды от +5 до +35 градусов

Максимальное рабочее давление 7 атм

Скорость фильтрации 2 литра в минуту

Ресурс работы фильтра Барьер Профи Complex, исполнение 2 белый - 10000 литров (зависит от качества исходной воды)

Фильтр Барьер Профи Complex обеспечивает трехступенчатую очистку воды в домашних условиях. фильтр эффективно очищает воду от растворенного железа, песка, ржавчины, окалины, других механических частиц, солей ионов тяжелых и токсичных металлов, растворенного железа, неприятных запахов, привкуса. Водоочиститель устанавливается под мойкой и занимает мало места. Предусмотрен отдельный кран для подачи чистой воды.