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Фильтр под мойку Барьер Complex
Арт. X16910801168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.95
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Габариты, мм
|347x122x308
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- Фильтр Барьер Профи Complex обеспечивает трехступенчатую очистку воды в домашних условиях. фильтр эффективно очищает воду от растворенного железа, песка, ржавчины, окалины, других механических частиц, солей ионов тяжелых и токсичных металлов, растворенного железа, неприятных запахов, привкуса. Водоочиститель устанавливается под мойкой и занимает мало места. Предусмотрен отдельный кран для подачи чистой воды.
Преимущества
- Три ступени очистки
- Надежная защита от крупных механических частиц, активного хлора, ионов тяжелых и токсических металлов
- Эффективно снижает жесткость и очищает от железа
- Устраняет неприятные запахи и привкус воды
- Фильтроэлементы с большим ресурсом работают без замены до одного года
- Кран для чистой воды в комплекте
- Температура очищаемой воды от +5 до +35 градусов
- Максимальное рабочее давление 7 атм
- Скорость фильтрации 2 литра в минуту
- Ресурс работы фильтра Барьер Профи Complex, исполнение 2 белый - 10000 литров (зависит от качества исходной воды)