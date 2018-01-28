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Фильтр под мойку Барьер Complex
5.0
1
7 440 ₽
Фильтры с отдельным краном
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Барьер Complex
Арт. X16910801168
5.0
1
Фильтр под мойку Барьер Complex
Фильтр под мойку Барьер Complex
Фильтр под мойку Барьер Complex
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Барьер Complex
Фильтр под мойку Барьер Complex
Фильтр под мойку Барьер Complex

Фильтр под мойку Барьер Complex

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7 440 ₽
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    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16910801168
5.0
1

Характеристики

Производитель
Барьер
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
4.95
Габариты, мм
347x122x308
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 440 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фильтр Барьер Профи Complex обеспечивает трехступенчатую очистку воды в домашних условиях. фильтр эффективно очищает воду от растворенного железа, песка, ржавчины, окалины, других механических частиц, солей ионов тяжелых и токсичных металлов, растворенного железа, неприятных запахов, привкуса. Водоочиститель устанавливается под мойкой и занимает мало места. Предусмотрен отдельный кран для подачи чистой воды.

    Преимущества

    • Три ступени очистки
    • Надежная защита от крупных механических частиц, активного хлора, ионов тяжелых и токсических металлов
    • Эффективно снижает жесткость и очищает от железа
    • Устраняет неприятные запахи и привкус воды
    • Фильтроэлементы с большим ресурсом работают без замены до одного года
    • Кран для чистой воды в комплекте
    • Температура очищаемой воды от +5 до +35 градусов
    • Максимальное рабочее давление 7 атм
    • Скорость фильтрации 2 литра в минуту
    • Ресурс работы фильтра Барьер Профи Complex, исполнение 2 белый - 10000 литров (зависит от качества исходной воды)