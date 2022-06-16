Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064
5.0
2
3 370 ₽
Фильтры с отдельным краном
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064
Арт. X169108012212
5.0
2
Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064
Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064
Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064
Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064
Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064
Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064
Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064
Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064
Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064

Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X169108012212
5.0
2

Характеристики

Производитель
Гейзер
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
6.5
Габариты, мм
390x295x110
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Коннектор с аквастопом Belamos YM5820E (3/4")
100 ₽
5.0
Коннектор с аквастопом Belamos YM5820E (3/4")
Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
95 ₽
4.5
Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
120 ₽
5.0
Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
Штуцер Altstream 003130104 (НР, 1/2" - 16 мм, 80 шт.)
80 ₽
4.7
Штуцер Altstream 003130104 (НР, 1/2" - 16 мм, 80 шт.)
Коннектор Belamos YM5809E (1/2")
80 ₽
5.0
Коннектор Belamos YM5809E (1/2")
Пластиковая трубка ГЕЙЗЕР JG 1/4" (3 м)
194 ₽
5.0
Пластиковая трубка ГЕЙЗЕР JG 1/4" (3 м)
Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)
90 ₽
5.0
Коннектор для шланга Palisad 66140 (1/2", быстросъемный, с автостопом)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 10 мкм) 0610
70 ₽
4.5
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 10 мкм) 0610
Комплект сменных модулей EcoFilter 0936, Стандарт PP5 + карбон блок, 5 мкн +карбон блок, 1 мкн
590 ₽
5.0
Комплект сменных модулей EcoFilter 0936, Стандарт PP5 + карбон блок, 5 мкн +карбон блок, 1 мкн
Картридж Гейзер СВС 10 - 10SL 27107
370 ₽
Картридж Гейзер СВС 10 - 10SL 27107
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 10мкм) нитка 0635
110 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 10мкм) нитка 0635
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фильтр для воды Гейзер Стандарт Ж 19064 предназначен для очистки жесткой водопроводной воды. Фильтр способен удалить из воды излишки взвешенных частиц, мутности, цветности, хлора, тяжелых металлов, органических соединений, солей жесткости и др. примесей. Фильтр включает в себя: полипропиленовый модуль PP, 10"SLIM - для удаления нерастворимых частиц (песок, взвесь, ржавчина); картридж БС, благодаря которому из воды убираются избыточные соли жесткости ионообменной смолой пищевого класса; сорбционный картридж (БАФ) - на данной стадии удаляется не только хлор и органические примеси, но и снижает содержание железа и тяжелых металлов.

    Преимущества

    • Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более, мм. 390x295x110
    • Рекомендуемая скорость фильтрации не более 3 л/мин
    • Рабочее давление не менее 0,5 атм.
    • Температура воды не более 40°С
    • Масса без упаковки не более 6,5 кг
    • 3 года гарантии