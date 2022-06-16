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Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064
Арт. X169108012212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.5
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Габариты, мм
|390x295x110
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- Фильтр для воды Гейзер Стандарт Ж 19064 предназначен для очистки жесткой водопроводной воды. Фильтр способен удалить из воды излишки взвешенных частиц, мутности, цветности, хлора, тяжелых металлов, органических соединений, солей жесткости и др. примесей. Фильтр включает в себя: полипропиленовый модуль PP, 10"SLIM - для удаления нерастворимых частиц (песок, взвесь, ржавчина); картридж БС, благодаря которому из воды убираются избыточные соли жесткости ионообменной смолой пищевого класса; сорбционный картридж (БАФ) - на данной стадии удаляется не только хлор и органические примеси, но и снижает содержание железа и тяжелых металлов.
Преимущества
- Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более, мм. 390x295x110
- Рекомендуемая скорость фильтрации не более 3 л/мин
- Рабочее давление не менее 0,5 атм.
- Температура воды не более 40°С
- Масса без упаковки не более 6,5 кг
- 3 года гарантии