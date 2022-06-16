Фильтр под мойку Гейзер Стандарт 19064

Преимущества

Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более, мм. 390x295x110

Рекомендуемая скорость фильтрации не более 3 л/мин

Рабочее давление не менее 0,5 атм.

Температура воды не более 40°С

Масса без упаковки не более 6,5 кг

3 года гарантии

Фильтр для воды Гейзер Стандарт Ж 19064 предназначен для очистки жесткой водопроводной воды. Фильтр способен удалить из воды излишки взвешенных частиц, мутности, цветности, хлора, тяжелых металлов, органических соединений, солей жесткости и др. примесей. Фильтр включает в себя: полипропиленовый модуль PP, 10"SLIM - для удаления нерастворимых частиц (песок, взвесь, ржавчина); картридж БС, благодаря которому из воды убираются избыточные соли жесткости ионообменной смолой пищевого класса; сорбционный картридж (БАФ) - на данной стадии удаляется не только хлор и органические примеси, но и снижает содержание железа и тяжелых металлов.