Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Арт. О00000002822
Характеристики
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Производитель
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Подключение к водопроводу
|требуется
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Вес, кг
|8
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Габариты, мм
|470х430х420
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Материал корпуса
|пластик
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- Система обратного осмоса, металлический бак Гейзер Аллегро 20036 - идеальное решение для очистки и умягчения сверхжесткой водопроводной воды. Устройство обеспечивает высокое качество фильтрации воды на всех этапах, по итогу очистки ее можно сравнить с талой водой горных ледников. Такая вода отличается экологичностью и наиболее полезна для здоровья человека. Материал бака - металл.
Преимущества
- Цвет корпуса: белый
- Материал корпуса Гейзер Аллегро 20036: пластик
- Производительность: до 200 л/сут
- Рабочее давление: от 3 до 7 атм
- Температура очищаемой воды: до 40°С
- Бак: 12 л (полезный объём: 40-70% от общего, зависит от давления в магистрали и температуры воды)
- Уплотнение колб: двойное
- Протестировано под давлением: 30 атм
- 1-я и 2-я ступени очистки: картридж механической очистки из полипропилена для защиты мембраны от нерастворимых частиц, песка, ржавчины и т.д. Ресурс - 6000 л
- 3-я ступень: картридж СВС (карбон блок) из прессованного кокосового активированного угля для защиты мембраны от хлора и органических соединений. Имеет бльшую сорбционную способность, чем гранулированный уголь. Хорошо очищает воду от хлора, улучшает вкуса, цвет и запах воды
- 4-я ступень: размер поры мембраны сравним с размером молекулы воды, поэтому сквозь нее могут пройти только соединения меньше ее, например, хлор. Мембраны производятся с дополнительным защитным слоем,что позволяет существенно снизить губительное воздействие на поры мембраны обратного осмоса железа и солей жесткости и, тем самым, увеличить срок ее службы. Ресурс: 3500 л
- 5-я ступень: постугольный картридж улучает вкус и цвет очищенной воды, удаляет остатки хлора и неприятные запахи. Ресурс: 6000 л