Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036

Система обратного осмоса, металлический бак Гейзер Аллегро 20036 - идеальное решение для очистки и умягчения сверхжесткой водопроводной воды. Устройство обеспечивает высокое качество фильтрации воды на всех этапах, по итогу очистки ее можно сравнить с талой водой горных ледников. Такая вода отличается экологичностью и наиболее полезна для здоровья человека. Материал бака - металл.

Преимущества