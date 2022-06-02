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Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
4.5
2
9 679 ₽
10 090 ₽
Фильтры с обратным осмосом
  • Персональная скидка
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Арт. О00000002822
4.5
2
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036
Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036

Система обратного осмоса Гейзер Аллегро 20036

  • -411 ₽
9 679 ₽
10 090 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 10 090 ₽
Получить ещё скидку
-484 ₽
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000002822
4.5
2

Характеристики

Производитель
Гейзер
Подключение к водопроводу
требуется
Вес, кг
8
Габариты, мм
470х430х420
Материал корпуса
пластик
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -411 ₽
9 679 ₽
10 090 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 10 090 ₽
Получить ещё скидку
-484 ₽
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Система обратного осмоса, металлический бак Гейзер Аллегро 20036 - идеальное решение для очистки и умягчения сверхжесткой водопроводной воды. Устройство обеспечивает высокое качество фильтрации воды на всех этапах, по итогу очистки ее можно сравнить с талой водой горных ледников. Такая вода отличается экологичностью и наиболее полезна для здоровья человека. Материал бака - металл.

    Преимущества

    • Цвет корпуса: белый
    • Материал корпуса Гейзер Аллегро 20036: пластик
    • Производительность: до 200 л/сут
    • Рабочее давление: от 3 до 7 атм
    • Температура очищаемой воды: до 40°С
    • Бак: 12 л (полезный объём: 40-70% от общего, зависит от давления в магистрали и температуры воды)
    • Уплотнение колб: двойное
    • Протестировано под давлением: 30 атм
    • 1-я и 2-я ступени очистки: картридж механической очистки из полипропилена для защиты мембраны от нерастворимых частиц, песка, ржавчины и т.д. Ресурс - 6000 л
    • 3-я ступень: картридж СВС (карбон блок) из прессованного кокосового активированного угля для защиты мембраны от хлора и органических соединений. Имеет бльшую сорбционную способность, чем гранулированный уголь. Хорошо очищает воду от хлора, улучшает вкуса, цвет и запах воды
    • 4-я ступень: размер поры мембраны сравним с размером молекулы воды, поэтому сквозь нее могут пройти только соединения меньше ее, например, хлор. Мембраны производятся с дополнительным защитным слоем,что позволяет существенно снизить губительное воздействие на поры мембраны обратного осмоса железа и солей жесткости и, тем самым, увеличить срок ее службы. Ресурс: 3500 л
    • 5-я ступень: постугольный картридж улучает вкус и цвет очищенной воды, удаляет остатки хлора и неприятные запахи. Ресурс: 6000 л