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Фильтр под мойку Барьер Н211Р06
Арт. О00000029205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.35
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Габариты, мм
|270x370x95
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- Водоочиститель Барьер EXPERT Standard применяется для очистки воды от механических частиц, активного хлора, ионов токсичных и тяжелых металлов. Обладает тремя ступенями очистки: механика, ионообмен, посткарбон. Фильтрация осуществляется до питьевого уровня, с устранением запахов и неприятных привкусов. Водоочиститель поставляется в комплекте с краном для чистой воды. Замена фильтров осуществляется одним движением. Уникальная технология Smartlock обеспечивает защиту от протечек.
Преимущества
- Три ступени очистки воды: механика, ионообмен, посткарбон
- Очистка от крупных механических частиц, активного хлора, ионов тяжелых и токсичных металлов
- Устраняет неприятные запахи и привкусы воды
- Фильтроэлементы работают без замены до одного года
- Замена фильтроэлементов одним движением руки
- Отдельный кран для чистой воды в комплекте