Фильтр под мойку Барьер Н211Р06

Преимущества

Три ступени очистки воды: механика, ионообмен, посткарбон

Очистка от крупных механических частиц, активного хлора, ионов тяжелых и токсичных металлов

Устраняет неприятные запахи и привкусы воды

Фильтроэлементы работают без замены до одного года

Замена фильтроэлементов одним движением руки

Отдельный кран для чистой воды в комплекте

Водоочиститель Барьер EXPERT Standard применяется для очистки воды от механических частиц, активного хлора, ионов токсичных и тяжелых металлов. Обладает тремя ступенями очистки: механика, ионообмен, посткарбон. Фильтрация осуществляется до питьевого уровня, с устранением запахов и неприятных привкусов. Водоочиститель поставляется в комплекте с краном для чистой воды. Замена фильтров осуществляется одним движением. Уникальная технология Smartlock обеспечивает защиту от протечек.