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Фильтр под мойку Барьер Н211Р06
5 260 ₽
Фильтры с отдельным краном
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Барьер Н211Р06
Арт. О00000029205
Фильтр под мойку Барьер Н211Р06
Фильтр под мойку Барьер Н211Р06
Фильтр под мойку Барьер Н211Р06
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Барьер Н211Р06
Фильтр под мойку Барьер Н211Р06
Фильтр под мойку Барьер Н211Р06

Фильтр под мойку Барьер Н211Р06

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5 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029205

Характеристики

Производитель
Барьер
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
3.35
Габариты, мм
270x370x95
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Водоочиститель Барьер EXPERT Standard применяется для очистки воды от механических частиц, активного хлора, ионов токсичных и тяжелых металлов. Обладает тремя ступенями очистки: механика, ионообмен, посткарбон. Фильтрация осуществляется до питьевого уровня, с устранением запахов и неприятных привкусов. Водоочиститель поставляется в комплекте с краном для чистой воды. Замена фильтров осуществляется одним движением. Уникальная технология Smartlock обеспечивает защиту от протечек.

    Преимущества

    • Три ступени очистки воды: механика, ионообмен, посткарбон
    • Очистка от крупных механических частиц, активного хлора, ионов тяжелых и токсичных металлов
    • Устраняет неприятные запахи и привкусы воды
    • Фильтроэлементы работают без замены до одного года
    • Замена фильтроэлементов одним движением руки
    • Отдельный кран для чистой воды в комплекте