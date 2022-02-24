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Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
4.5
13
2 990 ₽
Фильтры с обратным осмосом
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
Арт. Ю00000027613
4.5
13
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103

Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103

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2 990 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000027613
4.5
13

Характеристики

Производитель
Аквафор
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
3
Габариты, мм
260x90x350
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фильтр для жесткой воды Аквафор Кристалл НА представляет собой водоочистительную систему, которая предназначена для последовательной очистки от вредных примесей. Подойдет для дополнительной очистки жидкости, в которой имеется мутность, ржавчина. Загрязнения поглощаются благодаря технологии CFB (CarbFiber Block): многократно увеличенная площадь контакта способствует увеличению скорости удаления вредных веществ в 4 раза по сравнению с фильтрами-аналогами.

    Преимущества

    • В составе фильтра содержится безопасное серебро
    • Технология C&T (Click & Turn) способствует быстрой замене модулей: она осуществляется нажатием всего одной кнопки
    • Устройство полностью выполнено из материалов, которые соответствуют мировому классу безопасности
    • Вода, очищенная фильтром Аквафор Кристалл, имеет антиоксидантные и гипоаллергенные свойства
    • Не содержит антибиотиков, а также прочих биоцидных добавок