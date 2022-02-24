Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103

Преимущества

В составе фильтра содержится безопасное серебро

Технология C&T (Click & Turn) способствует быстрой замене модулей: она осуществляется нажатием всего одной кнопки

Устройство полностью выполнено из материалов, которые соответствуют мировому классу безопасности

Вода, очищенная фильтром Аквафор Кристалл, имеет антиоксидантные и гипоаллергенные свойства

Не содержит антибиотиков, а также прочих биоцидных добавок

Фильтр для жесткой воды Аквафор Кристалл НА представляет собой водоочистительную систему, которая предназначена для последовательной очистки от вредных примесей. Подойдет для дополнительной очистки жидкости, в которой имеется мутность, ржавчина. Загрязнения поглощаются благодаря технологии CFB (CarbFiber Block): многократно увеличенная площадь контакта способствует увеличению скорости удаления вредных веществ в 4 раза по сравнению с фильтрами-аналогами.