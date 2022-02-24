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Фильтр под мойку Аквафор Кристалл НА 1103
Арт. Ю00000027613
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3
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Габариты, мм
|260x90x350
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- Фильтр для жесткой воды Аквафор Кристалл НА представляет собой водоочистительную систему, которая предназначена для последовательной очистки от вредных примесей. Подойдет для дополнительной очистки жидкости, в которой имеется мутность, ржавчина. Загрязнения поглощаются благодаря технологии CFB (CarbFiber Block): многократно увеличенная площадь контакта способствует увеличению скорости удаления вредных веществ в 4 раза по сравнению с фильтрами-аналогами.
Преимущества
- В составе фильтра содержится безопасное серебро
- Технология C&T (Click & Turn) способствует быстрой замене модулей: она осуществляется нажатием всего одной кнопки
- Устройство полностью выполнено из материалов, которые соответствуют мировому классу безопасности
- Вода, очищенная фильтром Аквафор Кристалл, имеет антиоксидантные и гипоаллергенные свойства
- Не содержит антибиотиков, а также прочих биоцидных добавок