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Баллон газовый одноразовый 4947, сжиженный газ, 220 гр.
160 ₽
Газовые баллоны
    Баллон газовый одноразовый 4947, сжиженный газ, 220 гр.
    Арт. О00000033288
    Баллон газовый одноразовый 4947, сжиженный газ, 220 гр.

      Баллон газовый одноразовый 4947, сжиженный газ, 220 гр.

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033288

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Нет
      Вес, кг
      		0.22
      Габариты, мм
      		65х65х200
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Баллон одноразовый туристический ГАЗ РФ (Газ 220 гр.) 00-00001837 используется всесезонно, содержит большое количество изобутана. Подходит для применения даже при минусовой температуре до -10. Предназначен для присоединения к портативному оборудованию: лампам, плитам, горелкам, обогревателям и т.п.

        Преимущества

        • Компактность
        • Безопасность
        • Оптимально подобранный состав
        • Имеет высокую степень очистки от примесей