Баллон газовый одноразовый 4947, сжиженный газ, 220 гр.
Арт. О00000033288
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Воротник
|Нет
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Колпак
|Нет
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Вес, кг
|0.22
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Габариты, мм
|65х65х200
- Баллон одноразовый туристический ГАЗ РФ (Газ 220 гр.) 00-00001837 используется всесезонно, содержит большое количество изобутана. Подходит для применения даже при минусовой температуре до -10. Предназначен для присоединения к портативному оборудованию: лампам, плитам, горелкам, обогревателям и т.п.
Преимущества
- Компактность
- Безопасность
- Оптимально подобранный состав
- Имеет высокую степень очистки от примесей