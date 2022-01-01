Баллон газовый одноразовый 4947, сжиженный газ, 220 гр.

Преимущества

Компактность

Безопасность

Оптимально подобранный состав

Имеет высокую степень очистки от примесей

Баллон одноразовый туристический ГАЗ РФ (Газ 220 гр.) 00-00001837 используется всесезонно, содержит большое количество изобутана. Подходит для применения даже при минусовой температуре до -10. Предназначен для присоединения к портативному оборудованию: лампам, плитам, горелкам, обогревателям и т.п.