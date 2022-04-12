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Баллон c газом Kemper 576 SUPERGAS
4.5
2
540 ₽
Паяльные лампы
    Баллон c газом Kemper 576 SUPERGAS
    Арт. X131038
    4.5
    2
    Баллон c газом Kemper 576 SUPERGAS

      Баллон c газом Kemper 576 SUPERGAS

      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131038
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kemper
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		70x150x70
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Баллон c газом Kemper 576 SUPERGAS резьбовой клапанного типа (допускает многократное присоединение / отсоединение к оборудованию) - предназначен для горелок и паяльных ламп. Благодаря резьбовому соединению баллон прочно крепится к горелке. Баллон можно использовать при температуре от -17 °С и выше.

        Преимущества

        • Состав газа: смесь бутан 70% и пропан 30%
        • Температура пламени до 1900 °С
        • Температура пламени с использованием кислорода до 2850 °С
        • Объем газа: 300мл/175гр
        • Форма баллона - узкий
        •  Резьба: 7/16