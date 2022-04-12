Баллон c газом Kemper 576 SUPERGAS
Арт. X131038
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|70x150x70
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Тип соединения
|резьбовое
- Баллон c газом Kemper 576 SUPERGAS резьбовой клапанного типа (допускает многократное присоединение / отсоединение к оборудованию) - предназначен для горелок и паяльных ламп. Благодаря резьбовому соединению баллон прочно крепится к горелке. Баллон можно использовать при температуре от -17 °С и выше.
Преимущества
- Состав газа: смесь бутан 70% и пропан 30%
- Температура пламени до 1900 °С
- Температура пламени с использованием кислорода до 2850 °С
- Объем газа: 300мл/175гр
- Форма баллона - узкий
- Резьба: 7/16