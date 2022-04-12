Преимущества

Состав газа: смесь бутан 70% и пропан 30%

Температура пламени до 1900 °С

Температура пламени с использованием кислорода до 2850 °С

Объем газа: 300мл/175гр



Форма баллона - узкий



Резьба: 7/16

Баллон c газом Kemper 576 SUPERGAS резьбовой клапанного типа (допускает многократное присоединение / отсоединение к оборудованию) - предназначен для горелок и паяльных ламп. Благодаря резьбовому соединению баллон прочно крепится к горелке. Баллон можно использовать при температуре от -17 °С и выше.