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Картридж Kemper 360
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Для прочей техники
    Картридж Kemper 360
    Арт. X131029
    Картридж Kemper 360

      Картридж Kemper 360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131029

      Характеристики

      Производитель
      		Kemper
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый баллон KEMPER 360 служит для использования в качестве сменного элемента паяльных ламп, осветительных ламп, миниплит. Подходит ко всем приборам, которые работают от прокалываемого газового баллона. Заправлен техническим 100% бутаном. Температура пламени достигает 1200°С. Объем баллона - 420 мл. Баллон является одноразовым, он должен остается на лампе до полного опустошения.
        Рекомендуется для совместного использования с паяльными лампами Kemper 2018 , 2018 kit , 2018 set , 2019pz , 2019 set , 775, 1040A pz, 1217C, осветительными лампами Kemper KE2012, KE2013, миниплитами Kemper KE2007, KE2008, KE2009.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы