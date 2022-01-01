Картридж Kemper 360

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Газовый баллон KEMPER 360 служит для использования в качестве сменного элемента паяльных ламп, осветительных ламп, миниплит. Подходит ко всем приборам, которые работают от прокалываемого газового баллона. Заправлен техническим 100% бутаном. Температура пламени достигает 1200°С. Объем баллона - 420 мл. Баллон является одноразовым, он должен остается на лампе до полного опустошения.Рекомендуется для совместного использования с паяльными лампами Kemper 2018 , 2018 kit , 2018 set , 2019pz , 2019 set , 775, 1040A pz, 1217C, осветительными лампами Kemper KE2012, KE2013, миниплитами Kemper KE2007, KE2008, KE2009.