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Баллон c газом Kemper 575 SUPERGAS
5.0
2
620 ₽
Паяльные лампы
    Баллон c газом Kemper 575 SUPERGAS
    Арт. X131037
    5.0
    2
    Баллон c газом Kemper 575 SUPERGAS

      Баллон c газом Kemper 575 SUPERGAS

      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131037
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kemper
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		70х261х70
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Одноразовый баллон с газом Kemper 575 имеет в составе бутан и пропан в процентном соотношении 70/30. Клапанный баллон Kemper 575 может применяться с паяльной лампой, для горелок подходящего разъема при сварочных работах, резке металла. Имея небольшой размер и удобную форму баллон отлично подходит для использования вне помещений. Также картриджи одноразового типа являются более безопасными по сравнению с аналогичными тарами для хранения газовых смесей. Купить Kemper 575 Supergas можно ради эффективного применения в множестве сфер профессионального и бытового назначения: газовое вещество нагревается до 1600 градусов, что позволяет выполнять почти любые плавильные и нагревательные работы.

        Преимущества Supergas 575

        • Безопасный
        • Портативный
        • Универсальный
        • Качественный

        Комплектация

        • Баллон газовый 0.3 литра