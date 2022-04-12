Баллон c газом Kemper 575 SUPERGAS

Одноразовый баллон с газом Kemper 575 имеет в составе бутан и пропан в процентном соотношении 70/30. Клапанный баллон Kemper 575 может применяться с паяльной лампой, для горелок подходящего разъема при сварочных работах, резке металла. Имея небольшой размер и удобную форму баллон отлично подходит для использования вне помещений. Также картриджи одноразового типа являются более безопасными по сравнению с аналогичными тарами для хранения газовых смесей. Купить Kemper 575 Supergas можно ради эффективного применения в множестве сфер профессионального и бытового назначения: газовое вещество нагревается до 1600 градусов, что позволяет выполнять почти любые плавильные и нагревательные работы.

Преимущества Supergas 575

Безопасный

Портативный

Универсальный

Качественный

Комплектация